Preživio brodolom, otkrio tajni kod, a sad mu je ugrožen život

Thomas Jeffrey Hanks (63) je američki filmski glumac i producent, dvostruki dobitnik Oskara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tom Hanks i njegova supruga, glumica Rita Wilson (63) oboljeli su od koronavirusa. Vijest su potvrdili objavom u srijedu u večernjim satima.

Da su se zarazili virusom, doznali su tijekom boravka u Australiji gdje Hanks trenutno snima film o životu Elvisa Presleya, a pod redateljskom palicom Baza Luhrmanna.

Foto: themoviedb.org

- Osjećali smo se malo umorno, kao da imamo prehladu i bolove. Da budemo jasni, kao što se trenutno preporučuje, testirali smo se na koronavirus i utvrđeno je da smo pozitivni. Bit ćemo izolirani, promatrani i testirani dokle god to bude moguće - u izjavi je medijima otkrio Hanks. Za kraj poručio je svima da će obavještavati o svom stanju:

- Čuvajte se i brinite za sebe - zaključio je glumac.

Financijski je najuspješnija filmska zvijezda. Osim toga, jedan je od dvojice glumaca čiji su filmovi sedam puta uzastopno zaradili 100 milijuna dolara.

Foto: IMDB

Hanks je studirao glumu na koledžu Chabot, a nakon dvije godine se preselio u Sacramento.

- Razredi glume bili su najbolje mjesto za čovjeka koji voli puno vikati, a u isto vrijeme je i plemenit. Puno sam vremena proveo gledajući predstave. Nisam vodio djevojke sa sobom. Samo bih se odvezao u kazalište, kupio sebi ulaznicu, sjeo, pročitao program i potpuno se uživio u predstavu. Puno sam vremena proveo tako, gledajući djela Bertolta Brechta, Tennesseeja Williamsa, Henrika Ibsena i ostalih - rekao je u jednom intervjuu.

Ubrzo se preselio u New York, gdje je debitirao u niskobudžetnom hororu, "He Knows You're Alone", a nakon toga nastupio u televizijskom filmu, "Mazes and Monsters".

Foto: themoviedb.org

Nastavio je pohoditi audicije i konačno dobio glavnu ulogu u televizijskom pilotu ABC-a, "Prisni prijatelji", glumeći Kipa Wilsona.

Otišao je u Los Angeles, gdje se pridružio Peteru Scolariju, a glumili su dvojicu muškaraca prisiljenih obući se kao žene kako bi mogli živjeti u jeftinom hotelu za žene.

Nastupima u Prisnim prijateljima i epizodi serije Happy Days u kojoj je glumio bivšeg Fonzovog mrzovoljnog kolegu iz razreda, privukao je pozornost redatelja Rona Howarda.

Foto: themoviedb.org

Howard je mislio Hanksu dati ulogu duhovitog brata glavnog junaka, ulogu koja je na kraju pripala Johnu Candyju. Umjesto toga, Hanks je dobio glavnu ulogu koja mu je lansirala karijeru jer je film postao hit, zaradivši 69 milijuna dolara.

Slijedilo je još nekoliko komedija, ali nijedna nije pogodila interes publike.

U filmu "Ništa zajedničko" - Hanks je zaradio reputaciju glumca koji može iznijeti i ozbiljne uloge, a ne samo one komične.

Nakon još tri promašaja, Hanks je uspio s fantastičnim filmom "Veliki", koji je predstavio Hanksa kao veliki holivudski talent.

Slijedio je film iz 1989., "Turner i Hooch".

Foto: themoviedb.org

Hanksov izbor uloga nastavio ga je uvaljivati u nevolje. Ponovno je nizao samo promašaje. Prvo je bio film "The Burbs" (1989.), zatim "Joe protiv vulkana" (1990.) i konačno "Vatromet taština" (1990.).

Hanks se vratio na vrh ulogom neuspješnog bejzbolskog trenera u filmu Ženska liga (1992.).

Priznao je da njegova gluma u ranijim ulogama nije bila sjajna, ali da se poboljšao. U intervjuu za Vanity Fair, Hanks je rekao da mu gluma u "modernoj eri snimanja" nije više pretenciozno lažna.

U Philadelphiji, Hanks je glumio odvjetnika homoseksualca koji je obolio od AIDS-a te se bori protiv diskriminacije.

Hanks je 1994. dobio Oscara za najbolju glavnu ulogu u filmu "Philadelphia". Hanks je poslije Philadelphije nastupio u ljetnom hitu iz 1994., Forrest Gump.

Foto: Niko Tavernise

Hanks je osvojio svog drugog Oscara za najboljeg glumca za ulogu u Forrest Gumpu, postavši tako jedan od dvojice glumaca koji su osvojili dva uzastopna Oscara.

Hanksov sljedeći projekt doveo ga je ponovno do Rona Howarda u filmu Apollo 13. Film je zaradio devet nominacija za Oscara, a osvojio je dva.

Hanks se okrenuo režiranju i produciranju sa svojim sljedećim filmom, That Thing You Do!, o pop grupi iz šezdesetih. Hanks i producent Gary Goetzman osnovali su Playtone, glazbenu i filmsku produkcijsku kompaniju, što je i naziv glazbene kuće u filmu.

Hanks je bio jedan od producenata, scenarista i redatelja HBO-ove dokumentarne drame Od Zemlje do Mjeseca.

Projekt od 68 milijuna dolara dobio je nagradu Emmy, a bio je jedan od najskupljih projekata namijenjenih za televiziju. Hanksov sljedeći projekt bio je još skuplji.

Foto: Profimedia

Za Spašavanje vojnika Ryana udružio se sa Stevenom Spielbergom kako bi snimili film o Danu D, točnije iskrcavanju na plažu Omaha i probijanju kroz Francusku kako bi se spasio vojnik koji ima dopuštenje da se vrati kući.

Spielberg je dobio svog drugog Oscara za režiju, a Hanks je zaradio još jednu nominaciju za najbolju glavnu ulogu.

Uz to osvojio je i Zlatni globus za najboljeg glumca i nominaciju za Oscara za portret brodolomca, analitičara FedExa, u filmu Roberta Zemeckisa, Brodolom života.

Sa suprugom Ritom Wilson producirali su film "Moje grčko vjenčanje".

Foto: Supplied By Globe Photos, Inc

U intervjuu za USA Weekend, Hanks je rekao kako bira projekte: "Od Ženske lige, ne može to biti bilo kakav film. Mora me privući... Mora me obuzeti želja da snimim taj film. Volim misliti kako sam spreman na sve kako bih to napravio kako treba."

Postao je najmlađi dobitnik nagrade za životno djelo Američkog filmskog instituta. A 2005., Hanks je izabran za potpredsjednika Akademije filmskih umjetnosti i znanosti.

Hanks se pojavio i u filmu Da Vincijev kod, temeljen na najprodavanijem romanu.

Hanks je od 1978. do 1987. bio u braku sa Samanthom Lewes.

Foto: Evan Agostini/Press Association/PIXSELL

1988. se oženio s glumicom Ritom Wilson. Prije vjenčanja prešao je s katoličke na njezinu grčku pravoslavnu vjeru.