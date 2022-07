Preživjeli su skandale i afere, a sada slave 23. godišnjicu braka

Jedan od najmoćnijih slavnih parova, bivši nogometaš David Beckham (47) i dizajnerica Victoria Beckham (48), slave 23. godišnjicu braka.

Važan dan obilježili su romantičnim objavama u kojima su jedno drugom izrazili ljubav. Victoria se pritom osvrnula i na glasine koje kruže o njima od početka njihove veze.

- Kažu da on nije smiješan, kažu da se ja nikad ne smijem, rekli su da nećemo potrajati. Danas slavimo 23 godine braka. Davide, ti si moje sve, volim te puno - napisala je Victoria uz njihovu zajedničku fotku, dok je David podijelio isječak iz emisije 'Ali G Show' u kojoj su ranije zajedno gostovali.

Godišnjicu su proslavili i romantičnom večerom u Parizu, nakon čega su otputovali na odmor u Veneciju.

Par je u travnju 2004. godine prebrodio i preljubnički skandal. Nogometaševa bivša asistentica Rebecca Loos za tabloid 'News of the World' otkrila je da je imala aferu s njim. Samo tjedan kasnije javila se i australska manekenka Sarah Marbeck koja je tvrdila da je dva puta spavala s Davidom. On je sve to negirao, a Victoria ga je tada navodno zamalo napustila.

Danas je sve to iza njih i već dugo nije bilo nikakvih glasina o problemima u njihovu braku, a par se posebno ponosi svojom djecom, sinovima Cruzom, Brooklynom i Romeom te kćerkicom Harper Seven.

