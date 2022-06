Victoria Beckham: Šokiralo me što je od mene tražio, a dva mjeseca prije toga sam rodila

Modna dizajnerica Victoria Beckham (48) progovorila je o situaciji kada su je zamolili da stane na vagu na televiziji uživo samo dva mjeseca nakon što je sa suprugom Davidom Beckhamom (47) dobila prvo dijete.

Riječ je o emisiji britanskog televizijskog voditelja Chrisa Evansa 'TFI Friday' u kojoj je gostovala 1999., prenosi Daily Mail.

Evans ju je pohvalio što je izgledala fantastično nakon što je rodila, a zatim ju je upitao kako se uspjela vratiti u formu.

Nakon što je dizajnerica rekla da nije vježbala, voditelj ju je upitao 'je li joj se težina vratila na normalu?', a Victoria je rekla da je, međutim, Evans je pitao 'može li provjeriti' i izvadio vagu.

- I natjerao me da stanem na vagu da me izvaže. Možete li zamisliti da to radite danas? - nastavila je Victoria.

- 50 kilograma uopće nije loše, zar ne? - rekao je Evans.

Modna dizajnerica je rekla da je i njezina majka izgubila na težini nakon poroda, napomenuvši da 'to ne znači da imate poremećaj prehrane'. Progovorila je i o tome koliko su se mediji u to vrijeme fokusirali na njezinu težinu i fizički izgled.

- Bila sam 'Debela Posh', bila sam 'Kostur Posh'. Nakon što sam dobila Brooklyna, pojavila se fotografija koja je pokazivala na svaki pojedini dio mog tijela gdje sam se morala usredotočiti na gubitak težine - prisjetila se.

