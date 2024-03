Priča iza Biance Censori: Zašto ugledna arhitektica ne priča i zašto u javnost izlazi gola?

Arhitektica Bianca Censori (29), supruga repera Kanyea Westa (46) mjesecima privlači pozornost bizarnim modnim kombinacijama. Iako već neko vrijeme u javnost izlazi u oskudnim outfitima, posljednjih nekoliko puta je zaista šokirala.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Nekoliko je puta izašla gotovo gola, na sebi je imala samo najlonke, prozirnu kabanicu... Brojni se pitaju zbog čega je Bianca promijenila svoj stil i je li Kanye imao kakve veze s tim. Isto tako, mnogi su primijetili da Bianca ne priča puno te se pitaju koji je razlog njezinog ponašanja.

Foto: PROFIMEDIA

Kako je ranije prenio Page Six, Kanye je navodno svojoj supruzi postavio neka stroga pravila vezana uz njezino odijevanje. West je i ranije bio poznat po 'zapovijedanju' partnericama oko toga što će nositi.

Foto: SOVE, SCHP, GOME

Jednom je prilikom očistio bivšoj supruzi Kim Kardashian cijeli ormar te se riješio onoga što mu se nije svidjelo. Bivšu djevojku Juliju Fox je ranije počastio kupovinom odjeće u vrijednosti od 100.000 dolara.

Bianca se i ranije odijevala izazovno, ali je često nosila boje. Danas nosi samo neutralne boje te najčešće naglašava gole grudi i stražnjicu. Osim neobičnog stila odijevanja, Bianca jako rijetko priča. Navodno joj je Kanye zapovjedio da 'nikad ne govori'.

- Kanye ima nekoliko pravila za Biancu, koja uključuju to da ne smije pričati i mora nositi što on želi. Isto tako, od nje traži da jede određenu hranu te da vježba iako on ne vježba - rekao je izvor ranije za Page Six. Također je dodao da Bianca više 'nema svoje vlastito mišljenje'.

Foto: SPNW

Modna savjetnica Alison Lowe pričala je o slučaju Kanyea i Biance te o njezinoj promjeni stila. Rekla je kako je 'uobičajena tema u medijima i među fanovima to da Kanye kontrolira Biancu da se oblači na određen način'.

- Ovo može proizaći iz problema povezanih s dinamikom moći, nesigurnostima te posesivnošću - rekla je. Dodala je i kako bi razlog mogao biti to što Kanye i Bianca žele očajnički steći ugled u modnoj industriji te biti vodeći u postavljanju novih trendova. Osvrnula se i na to da je Kanye slično radio s bivšim partnericama te da je na taj način stekao pratitelje diljem svijeta, koji su se poželjeli odijevati kao i on.

Foto: TTEO, XPOS50

O skandaloznim outfitima Biance je progovorila i Kim. Kako prenosi Daily Mail, reality zvijezda je svog bivšeg supruga upozorila oko toga da novoj supruzi kaže da se 'pokrije' dok je u blizini njihove djece. Kim i Bianca su u dobrim odnosima, ali se Kim ne sviđa što se gotovo gola pojavljuje u društvu djece. 'Kim je zapovjedila Kanyeu da ne dopušta Bianci da se odijeva tako oko njihove djece. Iskreno je iznenađena što Kanye dopušta njegovoj supruzi da izlazi iz kuće takva', rekao je izvor ranije za medij.

Foto: SOVE, GOME, LESE, SPOT, RMLA

Biancin stil odijevanja ne sviđa se niti njezinim roditeljima. Njen otac Leo Censori boji se za dobrobit svoje kćeri te smatra da ju glazbenik i modni dizajner razdvaja od obitelji, a najviše mu smetaju provokativne kombinacije u kojima izlazi u javnost.

- Biancin otac Leo želi pošteno sjesti s Kanyeom i pitati ga o čemu razmišlja dok paradira Biancom uokolo kao bezvezni goli trofejni poni - rekao je izvor ranije za Daily Mail.

- Želi pitati Kanyea što bi učinio da njegove kćeri North ili Chicago budu viđene u javnosti polugole u odjeći koju potiču njihovi muževi - dodao je: 'Nema šanse da bi to dozvolio'.

Foto: JATE