Prijatelj nakon Oscara: 'Laž je da su se Rock i Will pomirili. On nije znao da Jada ima alopeciju'

Reper Diddy nakon incidenta na Oscarima za strane medije potvrdio je da su se Will Smith i Chris Rock pomirili i da više nema 'zle krvi' između njih. No, izvor blizak glumcu Rocku tvrdi da to nije istina

Glumac Will Smith (53) i kolega Chris Rock (57) još uvijek nisu 'zakopali ratnu sjekiru' nakon incidenta na dodjeli Oscara, piše TMZ. POGLEDAJTE VIDEO Iako su strani mediji ranije izvijestili kako je reper Sean Combs, poznatiji kao Diddy, na partyju nakon Oscara rekao da su se Will i Rock pomirili. Izvor blizak Chris Rocku tvrdi da se glumci nakon svečanosti nisu ni vidjeli ni čuli. - Chris je nakon incidenta na pozornici otišao ravno u sobu za presvlačenje i od tada nije bilo komunikacije između njega i Willa - rekao je izvor za TMZ. Chrisov blizak prijatelj koji je s njim bio na Oscarima izjavio je kako glumac nije imao namjeru zadržavati se na ceremoniji. Uz to, izvor je kazao kako glumac nije znao da Jada boluje od alopecije i da 'on inače nije zao'. Naime, Rock je na Oscarima Jadu usporedio s G.I. Jane, akcijskom junakinjom iz istoimenog filma, koju je svojedobno glumila Demi Moore obrijane glave, rekavši da jedva čeka 'drugi dio'. S druge strane, Will Smith nakon dodjele Oscara nastavio se zabavljati na afteru s kolegama, prijateljima i obitelji. I dok je reper Diddy za Page Six rekao da je stvar između glumaca riješena, izvor blizak Chrisu Rocku za TMZ govori suprotno.