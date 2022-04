Prijatelji i kolege oprostili se od Minje na Mirogoju: 'Kao da je umro teatar i nestala čarolija...'

Foto: Pixsell/kolaž

Nisu ovo suze, let je ovo tvoj, let, naš let. Leti draga, mirno do lica Gospodnjega, rekao je glumac Joško Ševo. Nakon govora prijatelja, Minju su ispratili uz pjesme Olivera Dragojevića 'Piva klapa ispo volta' te 'Galeb i ja'

Hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica Mirjana Majurec napustila nas je u subotu u Zagrebu u 70. godini, nakon duge i teške bitke s karcinomom, a danas su se od nje na zagrebačkom Mirogoju oprostili brojni kolege, prijatelji i obitelj. - Danas se opraštamo od naše Minje. Kao da je umro teatar i nestala njegova čarolija i veličina. Publika je ostala siromašnija za divan osmjeh, oči Lize Minelli i njenu energiju. Tamo gdje je pošla čekat ce je cijela plejada ljudi umjetnika. Bila je privilegija biti njen prijatelj. Draga kumo, čuvali te anđeli - tim riječima se oprostio od nje bivši ravnatelj kazališta Komedija, Niko Pavlović. Nakon govora Minju su ispratili uz pjesme Olivera Dragojevića ''Piva klapa ispo volta'' te ''Galeb i ja''. Njezin najstariji sin, kojeg je dobila u braku s glumcem Ivicom Vidovićem, iluzionist Luka Vidović, lice je sakrio sunčanim naočalama i pognuo glavu. Uz njega je bio Minjin, drugi sin, Ivan Mlinarić. - Minja, razigrana planina srcem iznad oblaka. Za krletke tu nije bilo mjesta. Nisu ovo suze, let je ovo tvoj, let, naš let. Leti draga, mirno do lica Gospodnjega - rekao je glumac Joško Ševo. Posljednje zbogom došli su joj odati brat Luke Vidovića, Filip Vidović sa zaručnicom Natašom, Rene Bitorajac sa suprugom, Mija Begović, Đani Stipaničev, Dubravko Šimec, Hrvoje Klobučar, Goran Grgić ... Mirjanu su primili u zagrebački KBC Rebro prije tjedan dana zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. Prije četiri godine Mirjanin karcinom je ponovno metastazirao i nakon odluke liječničkog tima Minja je završila na Radiokirurgiji u Svetoj Nedelji. Uspješno je izlazila na kraj s teškom bolešću, no u ljeto 2018. u tu je bitku nažalost morala ponovno. Više od 10 godina borila se s teškom bolešću. Mirjana je rođena je u Splitu 1952. godine, a Akademiju dramskih umjetnosti završila je 1976. godine. Nakon diplome se zaposlila u kazalištu Gavella, gdje je glumila u 26 predstava. Uz to, gostovala je i u predstavama drugih kazališta. Prva filmska uloga bila joj je u 'Psihopatima' 1974. godine, a zapamćene su i njezine uloge u filmovima 'Izbavitelj', 'Kraljeva završnica' i 'Ispod crte", te u TV serijama 'Kapelski kresovi', 'U registraturi', 'Grlom u jagode' i 'Velo misto'. Najčitaniji članci