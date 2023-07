Prijatelji i suradnici opraštaju se od Miroslava Lilića: 'Čuvao nam je leđa. Bio je veliki čovjek...'

Legendarni voditelj, urednik i dugogodišnji kolumnist Expressa Miroslav Lilić preminuo je u 80. godini. Od njega se opraštaju ožalošćeni prijatelji i suradnici.

- Praktički cijeli svoj profesionalni put sam uz njega provela. Ono što podsjeća na njega je veliko srce. Bio je veliki čovjek, veliki profesionalac i prije svega veliki prijatelj. Toliko je djetinje dobrote i zaigranosti bilo u njemu, Toliko je pozitivne energije širio oko sebe, pomagao je svima. Naprosto je volio ljude. Kada je napisao svoju knjigu, svoju autobiografiju nazvao ju je 'Bez reprize'. Zbilja, moje iskreno mišljenje je da nema reprize Miroslava Lilića. Mislim da televizija nije imala, niti će imati takvog profesionalca i toliko velikog čovjeka kao što je on bio. Jako sam ponosna što je bio moj suradnik i prijatelj, toliko toga me naučio - prisjetila se voditeljica Ksenija Urličić (79).

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Teško mi je u ovom trenutku govoriti o njemu. On zaslužuje nešto više i drukčije jer je jednostavno bio drukčiji. Uz njega smo imali čvrsta leđa. Jako nas je štitio, znao nas je i napasti kada je nešto bilo, ali smo na van od njega uvijek imali čvrsti oklop. Kseniju sam već čula, teško nam je. Bio nam je jako blizak, bio je dobar prema nama. On je bio drugačiji čovjek - priča nam voditeljica Željka Fattorini (78).

- Moram priznat da me šokiralo, svi smo mi u godinama već i smrti su sve bliže, ali me baš šokiralo. Prije svega mi je bio izuzetan prijatelj i dragi kolega. Mislim da televizija nikad nije imala takvog urednika kao što je bio on. Čovjek koji je bio sposoban u svakom trenutku reagirati, sa svakim se naći. On je bio primjer nečega što se zove urednikom. On je bio svakodnevno otkriće. Jako puno mi je značio - sjeća se novinarka Mirjana Rakić (75).

- Pogodilo me je to, s Mirom je otišao i dio mene. Bio je čovjek koji mi je promijenio i uljepšao život za što ću mu uvijek biti zahvalan. Iza nas je puno rada, puno druženja, puno svega lijepoga - rekao je umjetnik Ivica Propadalo (73).

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Žao mi je zbunjen sam, nemam riječi... Desetljeća rada i druženja vežu me uz Miru, od pjesme 'Željo moja' do 'Moje domovine'. Divan čovjek, suradnik, proveo sam bezbrojne noći s njim. Ovo je istinski šok - govori glazbenik Zrinko Tutić (68).

U mojim godinama dosta se susrećemo sa smrću, ali ova me smrt posebno poogodila, prvenstveno jer sam izgubio velikog prijatelja, kolegu s kojim sam radio 40 godina. Otišla je jedna od posljednih velikih isntitucija, televizija koju smo stvarali. Koliko je živio za tu televiziju, za tu kolumnu kod vas, u svakom trenutku je sudjelovao, u zadnjem trenutku do stvaranja televizijskog programa... Jako velika šteta, orgomna, izgubili smo jako dragog čovjeka... - rekao nam je urednik i komentator Božo Sušec (77).

- Miro je bio romantik i boem. Po danu lumen, po noći kralj zabave. I sve je razumio, i psihoneuroze megatalenta i politiku i glazbu. Obitelj mu je bila svetinja,a prijatelji su se uvijek mogli osloniti na njega. Velikan u svakom smislu - rekao je skladatelj Neno Ninčević (62).

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- To je bio moj dobar znalac, dane i noći smo proveli zajedno. Bio je veliki intelektualac, izvrstan novinar - prisjetio se zagrebački odvjetnik Silvije Degen (81).

- Proveli smo desetljeća zajedno, rukovodili HTV-om, i u ono najgore vrijeme, vrijeme Domovinskog rata, radili smo na puno projekata. Bio je veliki genijalac i svima će nedostajati - govori Tomislav Marčinko.