Prijatelji Justina Biebera brinu za pjevača: Postao je dio kulta?

Zabrinutost za Justina Biebera (31) raste nakon što su pojedini bivši prijatelji navodno izjavili da se nalazi pod snažnim utjecajem religijskog kulta kojim upravlja američki protestantski pastor Judah Smith. Upravo njega krive za Bieberovo udaljavanje od bliskih osoba iz privatnog i profesionalnog života.

Foto: RMCL, RMLA, GOME, NGRE, DCAP

Prema pisanju TMZ-a i izvorima bliskim pjevaču, Bieber se posljednjih godina sve više povlači iz javnosti te značajno sužava krug ljudi s kojima se druži. Neki navode da djeluje izolirano, zapušteno i povučeno.

Pjevač već četiri godine nije objavio novu glazbu, a pojavile su se i sumnje u njegovo mentalno zdravlje te moguće konzumiranje opojnih sredstava.

Nedavno se u Instagram objavi osvrnuo na svoje životne greške.

Foto: Instagram / PROMO

- Ja sam običan čovjek s manama. Radio sam stvari kojima sam povrijedio druge. I dalje, nenamjerno, činim i govorim ono što nekoga može povrijediti, ali jutros sam se probudio s još jednom prilikom da rastem i ne budem sebičan. Ljubav nas privlači. Ljubav ne osuđuje. Ljubav vjeruje u najbolje. Ljubav sve podnosi. Ne vodi evidenciju o pogreškama. Ljubav ti pomaže da oprostiš i voliš čak i svoje neprijatelje - napisao je pjevač.

U kolovozu 2024. Justin Bieber doživio je jedan od najljepših trenutaka u životu – postao je otac. Njegova supruga, manekenka Hailey Bieber (28), rodila je sina kojem su dali ime Jack Blues, a vijest je raznježila milijune obožavatelja diljem svijeta.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

No, unatoč ovom radosnom događaju, zabrinutost za Justina ne jenjava. Izvori bliski pjevaču tvrde da se i dalje nalazi pod snažnim utjecajem pastora Smitha. U dokumentarcu 'What Happened to Justin Bieber', koji je objavio TMZ, prijatelji iz njegova najbližeg kruga otkrivaju kako vjeruju da Smith iskorištava njegovo povjerenje i emocionalnu ranjivost.

Pastor Smith je odbacio tvrdnje o kultu: "Ako smo kult, onda smo najgori kult u povijesti. Kakav to kult ima sastanke jednom mjesečno?"