Promijenio je svijet zabave i živote generacija djece širom svijeta, jer je kao pionir animacije, učenje i edukaciju pretvorio u zabavu. Walt Disney rođen je u Chicagu 5. prosinca 1901. godine, uz tri brata i sestru. Kad se vratio iz Prvog svjetskog rata koji je proveo u Francuskoj kao vozač ambulantnih kola, kao odličan crtač, otvorio je vlastitu kompaniju 'Laugh-O-Grams', no ostao je bez novaca i bankrotirao, ali nije odustao.

Uputio se 1923. u Hollywood, s 20 dolara u džepu i jedva 22 godine života. Zahvaljujući starijem bratu Royu koji je tad već bio u Kaliforniji, i pomogao mu s početnih 250 dolara, te još 500 dolara posudbe, pokrenulo je novu tvrtku.

Tu je Walt nacrtao svoj najpoznatiji animirani lik – Mickeyja Mousea. U Colony Theatru u New Yorku 18. studenog 1928. godine Mickey Mouse je debitirao u filmu 'Steamboat Willie' – prvom sinkroniziranom crtanom filmu u povijesti animacije.

Četiri godine kasnije osvojio je prvog Oscara za prvi crtani film u koloru 'Cvijeće i drveće', a 1933. njegov suradnik animator Ub Iwerks patentirao je prvu višeplansku kameru za animaciju od dijelova starog Chevroleta i s novom tehnikom napravio revoluciju u crtanom filmu.

Potkraj prosinca 1937. godine, Disney je u Carthay Theatru u Los Angelesu premijerno prikazao dugometražni crtani film 'Snjeguljica i sedam patuljaka'. Slijedili su filmovi 'Pinocchio', 'Dumbo', 'Bambi' i 'Fantasia'.

Uoči Drugog svjetskog rata Disney je proširio tvrtku. Dovršio je veliki studio u Burbanku u kojem je radilo tisuću umjetnika, animatora, scenarista i tehničkog osoblja, a tijekom rata američkoj su vladi pomagali proizvodeći edukativne i propagandne filmove kojima su dizali moral civilima i vojsci.

Nakon rata snimio je seriju pustolovnih dokumentarnih filmova 'The Living Desert' 'The Vanishing Prairie' 'The African Lion' i 'White Wilderness', u kojima je na zabavan način poučavao svijet o važnosti očuvanja prirode.

Godine 1955. otvorio je prvi Disneyland Park. Osim toga 1954. godine počeo se baviti televizijskom produkcijom, a 1961. godine prvi je put u povijesti pokrenuo televizijski program u boji.

Kao pravi vizionar 1965. godine posvetio se unapređenju kvalitete života u urbanim američkim sredinama. Predvodio je projekt EPCOT – Experimental Prototype Community of Tomorrow. U tu svrhu kupio je veliko zemljište površine 70-ak četvornih kilometara u srcu Floride gdje je izgradio Disneyev svijet zabave, s hotelom i tematskim parkom. Eksperimentalni grad - Walt Disney Resort i Magic Kingdom Park otvoreni su 1971. godine.

Disney MGM Studio Park otvorio je 1989. Nekoliko godina prije smrti Disney je izjavio:

- Pitanje je principa da ostavim nešto prije no što se preselim na zelenija polja. Kad bih stvorio mjesto na kojem će se razvijati mladi talenti za budućnost, smatrao bih da sam dovršio svoj posao.

Zato je 1961. osnovao je Kalifornijski institut umjetnosti koji je objedinio dvije škole – Los Angeles Conservatory of Music i Chouinard Art Institute. Program školovanja imao je sasvim novi pristup u stjecanju profesionalnih znanja.

Walt Disney umro je od raka pluća 15. prosinca 1966. godine, deset dana nakon navršenog 65. rođendana. Iza sebe je ostavio milijune kilometara filmskih traka s crtanim filmovima i više od stotinu likova kojima je na filmskoj traci udahnuo život. Zahvaljujući njima, ali i dokumentarnim filmovima, osvojio je ukupno 22 Oscara od kojih čak 4 u jednoj godini i tako nadmašio sve glumačke i redateljske zvijezde.