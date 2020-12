Sagradio je filmsko carstvo: Sve je počelo s Mickeyem Mouseom

<p><strong>Paško Patak</strong>, <strong>Mickey Mouse</strong>, <strong>Pluton</strong>, <strong>Šiljo</strong>... samo su neki od likova koje je smislio i nacrtao američki producent i crtač animiranih filmova <strong>Walt Disney</strong>. On bi danas slavio rođendan, a čak i godinama nakon njegove smrti, tvrtka The Walt Disney Company drži filmske i glazbene studije, distribucijske i televizijske kuće, zabavne parkove i odmarališta u cijelome svijetu.</p><p>Walt Disney nije bio samo veseljak koji je život posvetio zabavljanju djece. Bio je poslovni čovjek koji baš nije mario za druge. Jedino što je htio je premašiti konkurenciju i proširiti svoje carstvo, u čemu je na kraju i uspio.</p><p>Rodio se u Chicagu 1901. i još kao mali počeo je crtati, najviše vlakove. Htio je biti vojnik, no nije bio dovoljno star. Zato je napravio lažni rodni list te su ga pozvali da radi u Crvenom križu u Francuskoj. Vozio je kola Hitne pomoći.</p><p>U Kansasu je s <strong>Ubom Iwerksom</strong> osnovao tvrtku za crtane filmove koja je brzo propala. Sreću je otišao potražiti u Hollywood. Na povratku kući u vlaku je nacrtao Mickeya Mousea, koji je postao najuspješniji lik iz crtića ikad i donio mu Oscara.</p><p>Walt Disney osvojio ih je čak 22 puta. Animirani film 'Snjeguljica i sedam patuljaka' osvojio je veliki i sedam mini Oscara. Slijedili su 'Pepeljuga', 'Dumbo', '101 dalmatinac', 'Knjiga o džungli'...</p><p><strong>Pinokio</strong> i <strong>Fantasia</strong> nisu postigli očekivani uspjeh i doveli su studio na rub propasti, no Disney je hrabro radio dalje. Nije ga omeo ni rat zbog kojeg su mu okupirali studio. Sagradio je 1955. Disneyland u Kaliforniji, a njegovi nasljednici su poslije sagradili još veći park u Orlandu na Floridi. Preminuo je od raka pluća 15. prosinca 1966., deset dana nakon 65. rođendana.</p>