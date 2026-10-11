Prije 15 godina bila je potpuno nepoznata djevojka, a onda je jedna pjesma promijenila sve

Prije nego što je postala jedna od najprepoznatljivijih glazbenica svoje generacije, Lana Del Rey bila je gotovo nepoznata kantautorica koja je pokušavala pronaći svoje mjesto na glazbenoj sceni. Sve se promijenilo u listopadu 2011. godine, kada je objavila pjesmu "Video Games", melankoličnu ljubavnu baladu koja je ubrzo osvojila internet, privukla pozornost glazbene industrije i označila početak njezina velikog proboja.

Prošlo je 15 godina otkako je Lana Del Rey objavila "Video Games", pjesmu koja je postala njezin zaštitni znak i otvorila joj vrata svjetske slave. U vrijeme kada je glazbenom industrijom dominirao energični pop, tada 26-godišnja pjevačica ponudila je nešto potpuno drukčije. Njezina spora, gotovo hipnotička balada, prožeta nostalgijom, tugom i romantičnim idealiziranjem ljubavi, zvučala je kao da pripada nekom drugom vremenu. Upravo je ta neobična kombinacija postala temelj njezina prepoznatljivog glazbenog identiteta.

Prije nego što je postala Lana Del Rey, Elizabeth Woolridge Grant godinama je pokušavala izgraditi glazbenu karijeru. Nastupala je po njujorškim klubovima, snimala pjesme i objavljivala glazbu pod različitim umjetničkim imenima, među kojima su bila Lizzy Grant i Lana Del Ray. Njezini prvi pokušaji nisu privukli značajniju pozornost publike, a činilo se da će se teško probiti među brojnim mladim glazbenicima koji su sanjali o uspjehu. Ipak, sve se promijenilo kada je na YouTubeu objavila jednostavan videospot za pjesmu "Video Games".

Foto: Arroyo-OConnor

Spot je sama montirala, kombinirajući snimke iz svakodnevice, stare filmske kadrove, prizore američke pop-kulture i vlastite snimke pred kamerom. Njegova estetika bila je istodobno nostalgična, pomalo amaterska i neobično privlačna. Video se počeo širiti internetom, a pjesma je ubrzo postala senzacija među ljubiteljima alternativne glazbe. Glazbeni blogovi i mediji počeli su pisati o misterioznoj pjevačici dubokog glasa, a interes diskografskih kuća rastao je iz dana u dan.

Iza pjesme koja joj je promijenila život krije se vrlo osobna priča. "Video Games" nastala je u suradnji s britanskim producentom i kantautorom Justinom Parkerom, koji je osmislio prepoznatljivu klavirsku melodiju. Lana je potom napisala tekst inspiriran dvjema ljubavnim vezama iz svoje prošlosti. Kako je svojedobno objasnila u intervjuu za Socialstereotype.com, stihovi pjesme govore o odnosu koji je tada živjela, dok refren predstavlja ljubav kakvu je priželjkivala s drugom osobom.

- Strofe govore o tome kako su stvari izgledale s jednom osobom, a refren o tome kako sam željela da su izgledale s drugom osobom, o kojoj sam dugo razmišljala - objasnila je pjevačica.

Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com/PRES

Upravo taj kontrast između stvarnosti i idealizirane ljubavi dao je pjesmi posebnu emocionalnu težinu. U strofama Lana opisuje naizgled obične trenutke zajedničkog života, druženja s prijateljima, ispijanje piva, igranje pikada, biljara i videoigara. Sve su to svakodnevne aktivnosti koje u njezinim očima dobivaju posebno značenje jer ih dijeli s muškarcem kojeg voli. Ipak, iza prividne idile krije se osjećaj usamljenosti i čežnje za nečim što možda nikada nije doista postojalo.

Posebnu atmosferu pjesmi daje njezina glazbena podloga. Melankolični klavir, nježni gudački aranžmani i Lanin duboki, gotovo uspavljujući glas stvaraju osjećaj nostalgije za nečim što možda nikada nije ni postojalo. Upravo je taj spoj ljepote i tuge postao jedan od glavnih razloga zbog kojih je "Video Games" toliko snažno odjeknula među slušateljima.

Zanimljivo je da glazbena industrija u početku nije prepoznala potencijal pjesme. Lana je kasnije u razgovoru za časopis Q otkrila da ju je puštala brojnim ljudima iz industrije, ali gotovo nitko nije pokazao interes. Unatoč tome, vjerovala je u njezinu kvalitetu i osobno značenje.

- Znam da je to prekrasna pjesma i pjevam je vrlo dubokim glasom, što je možda izdvaja od drugih. Kada sam je prvi put napisala, pustila sam je mnogim ljudima iz industrije i nitko nije reagirao. To je još jedna osobna prekretnica, poput mnogih stvari koje su mi se dogodile tijekom posljednjih sedam godina. To sam ja u obliku pjesme - izjavila je.

Foto: ABIY

Uspjeh "Video Games" donio joj je diskografski ugovor i otvorio put albumu "Born to Die", objavljenom početkom 2012. godine. Album je postao veliki komercijalni uspjeh, a pjesme poput "Blue Jeans", "Born to Die" i "Summertime Sadness" dodatno su učvrstile njezin status nove glazbene zvijezde. No iznenadna popularnost sa sobom je donijela i golem pritisak.

Jedan od najtežih trenutaka njezine rane karijere dogodio se u siječnju 2012. godine, kada je nastupila u popularnoj američkoj emisiji "Saturday Night Live". Izvedbe pjesama "Video Games" i "Blue Jeans" naišle su na oštre kritike, a društvene mreže preplavili su negativni komentari na račun njezina nesigurnog nastupa. Dio kritičara dovodio je u pitanje njezine vokalne sposobnosti, autentičnost i opravdanost velike medijske pozornosti koju je dobivala.

U jednom trenutku činilo se da bi snažan val negativnih reakcija mogao ozbiljno ugroziti njezinu karijeru. No Lana Del Rey nije nestala sa scene. Naprotiv, nastavila je razvijati vlastiti glazbeni izričaj i postupno dokazivati da nije riječ o prolaznoj internetskoj senzaciji. Albumom "Ultraviolence" iz 2014. godine, koji je naišao na vrlo pozitivne reakcije kritike, pokazala je da iza njezina specifičnog imidža stoji ozbiljna kantautorica s jasnom umjetničkom vizijom.

Danas se "Video Games" smatra jednom od pjesama koje su obilježile alternativni pop 2010-ih. Njezin utjecaj može se prepoznati u glazbi brojnih mlađih izvođačica, a Lanina kombinacija filmske atmosfere, melankolije i intimnih ispovijesti pomogla je otvoriti prostor drukčijem, introspektivnijem pop-zvuku.

Foto: Facebook

Tijekom sljedećih godina Lana Del Rey izgradila je impresivnu diskografiju i postala jedna od najutjecajnijih kantautorica svoje generacije. Albumima "Honeymoon", "Lust for Life", "Chemtrails over the Country Club" i "Blue Banisters" nastavila je istraživati teme ljubavi, gubitka, nostalgije, američkog sna i osobnih razočaranja. Posebno priznanje kritike donio joj je "Norman Fucking Rockwell!" iz 2019. godine, koji se često ističe kao jedno od njezinih najboljih ostvarenja. Njezina glazba s vremenom je postajala sve intimnija, a tekstovi sve osobniji, čime je stekla iznimno vjernu publiku diljem svijeta.

Albumom "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" iz 2023. godine još je jednom potvrdila svoj status umjetnice koja ne slijedi trendove, već ih često sama stvara. Tijekom karijere prikupila je brojne nominacije za Grammy, surađivala s velikim imenima poput Taylor Swift i The Weeknda te izgradila vizualni i glazbeni identitet koji je utjecao na čitavu generaciju izvođača. Iako je njezin početak bio obilježen kontroverzama i kritikama, danas se Lana Del Rey smatra jednom od najvažnijih figura suvremenog alternativnog popa, a njezin put od viralne pjesme na YouTubeu do svjetskih pozornica pokazuje koliko se glazbena industrija promijenila tijekom posljednjih petnaest godina.

Veliku pozornost javnosti privukao je i njezin privatni život, posebno kada se 26. rujna 2024. godine udala za Jeremyja Dufrenea, turističkog vodiča koji organizira izlete brodom po močvarama Louisiane i poznat je po turama tijekom kojih posjetitelji mogu promatrati aligatore. Par se upoznao još 2019. godine, kada je pjevačica sudjelovala na jednoj od njegovih tura, a njihova ljubavna veza javnosti je postala poznata tijekom ljeta 2024. Vjenčali su se na intimnoj ceremoniji u mjestu Des Allemands u Louisiani, upravo na području gdje Dufrene radi. Njihovo vjenčanje iznenadilo je mnoge obožavatelje jer je pjevačica, čije su pjesme često posvećene kompliciranim i nesretnim ljubavima, odlučila život podijeliti s muškarcem izvan svijeta slavnih. U rujnu ove godine proslavili su drugu godišnjicu braka, a Lana je tom prilikom na društvenim mrežama podijelila dosad neobjavljene fotografije s vjenčanja.