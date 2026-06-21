Lana Del Rey slavi rođendan: Priča o 'gangsterskoj Nancy Sinatri' koja je redefinirala pop

Američka kantautorica Lana Del Rey, rođena kao Elizabeth Woolridge Grant 21. lipnja 1985., postala je jedna od najutjecajnijih i najzagonetnijih figura moderne glazbe. Njezina karijera, obilježena polarizirajućim kritikama i odanom bazom obožavatelja, priča je o umjetničkoj transformaciji, ustrajnosti i stvaranju jedinstvenog svijeta koji spaja holivudski glamur, američku melankoliju i sirovu emocionalnu iskrenost.

Odrastajući u ruralnom Lake Placidu u državi New York, daleko od svjetala Manhattana gdje je rođena, Elizabeth Grant živjela je život koji je malo nalikovao na filmske scenarije koje će kasnije opisivati. Njezini roditelji, koji su radili u oglašavanju, pružili su joj stabilno djetinjstvo, no u ranim tinejdžerskim godinama počela se boriti s ovisnošću o alkoholu. Zbog toga su je roditelji poslali u internat Kent u Connecticutu kako bi postigla trijeznost. Kasnije je te godine opisala kao svoje "divlje godine", a teme gubitka i borbe postale su okosnica njezina prvog velikog albuma.

Foto: Aurore Marechal

Nakon mature, preselila se na Long Island kod tete i ujaka, gdje ju je ujak naučio svirati gitaru. Tih šest akorda, kako je sama rekla, otvorilo joj je vrata u svijet glazbe i shvatila je da može napisati "milijun pjesama". Upisala je studij filozofije sa specijalizacijom iz metafizike na Sveučilištu Fordham, pokušavajući "premostiti jaz između Boga i znanosti". U to vrijeme počela je nastupati po njujorškim klubovima pod raznim umjetničkim imenima, poput May Jailer i Lizzy Grant. Godine 2010. pod imenom Lana Del Ray (s "a") objavila je album "Lana Del Ray A.K.A. Lizzy Grant", no ubrzo ga je povukla s tržišta, odlučivši u potpunosti redefinirati svoj umjetnički identitet.

'Video Games' i kontroverzni proboj na scenu

Prekretnica se dogodila 2011. godine. Na svom YouTube kanalu objavila je pjesmu "Video Games", popraćenu spotom koji je sama montirala od starih filmskih isječaka, crtića i snimki napravljenih web-kamerom. Pjesma, sa svojim snenim vokalima, bujnom orkestracijom i tekstom o opsesivnoj odanosti, postala je viralni internetski fenomen. Uvela je personu koju je opisala kao "gangstersku Nancy Sinatru" - spoj glamura starog Hollywooda i sirovosti američkog podzemlja.

Uspjeh joj je donio ugovor s velikim izdavačkim kućama i početkom 2012. objavljen je album "Born to Die". Album je postigao golem komercijalni uspjeh diljem svijeta, no istovremeno je izazvao žestoku reakciju kritičara. Njezin nastup u popularnoj emisiji Saturday Night Live u siječnju 2012. proglašen je katastrofalnim; njezina trema i nesigurnost na pozornici protumačeni su kao dokaz da je ona samo umjetni proizvod glazbene industrije, bez stvarnog talenta. Kritičari su je optuživali za neautentičnost, nazivajući je "propalom pop pjevačicom s filerima u usnama" koja je izmislila priču o životu u kamp-prikolici. Unatoč svemu, cjelovita biografija pokazuje da je publika prepoznala nešto dublje, a album je postao jedan od najprodavanijih te godine.

Umjetničko sazrijevanje i put do statusa ikone

Dok su rani radovi poput pjesme "Carmen" bili kritizirani kao plošne, melodramatične priče, Lana Del Rey je sa svakim idućim albumom dokazivala svoju umjetničku dubinu. Album "Ultraviolence" iz 2014., snimljen s Danom Auerbachom iz benda The Black Keys, donio je mračniji, psihodelični rock zvuk i označio odmak od pop produkcije. Kritičari su počeli primjećivati njezinu evoluciju.

Foto: Arroyo-OConnor

Vrhunac tog sazrijevanja stigao je s albumom "Norman F***ing Rockwell!" iz 2019. godine. Smatran njezinim remek-djelom, album joj je donio nominacije za Grammyja za album i pjesmu godine. Na njemu je Lana Del Rey zamijenila camp estetiku ranijih radova zrelom autoironijom i brutalnom iskrenošću. U pjesmi "hope is a dangerous thing for a woman like me to have" sebe opisuje kao "24/7 Sylvia Plath", spajajući tako visoku kulturu s internetskim slengom na način koji je postao njezin zaštitni znak. Njezino pisanje postalo je osobnije i slojevitije, kao što je pokazala na sedmominutnom epu "A&W" s albuma iz 2023., gdje istražuje teme seksualnosti, srama i vlastitog tijela pod lupom javnosti. Time je konačno ušutkala kritičare i potvrdila status jedne od najvažnijih kantautorica svoje generacije.

O svom umjetničkom putu i autentičnosti jednom je prilikom rekla:

​- Ako uzmete u obzir definiciju autentičnosti, to je reći nešto i zapravo to učiniti. Sama pišem svoje pjesme. Sama sam snimila svoje spotove. Biram svoje producente. Ništa ne izlazi bez mog dopuštenja. Sve je autentično.

*uz korištenje AI-ja