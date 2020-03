Prije 15 godina ih nismo znali: Bogataši su, proslavio ih filmić

Prije 15 godina kad je nastao 24sata nismo imali pojma o brojnim zvijezdama koje su danas slavne i zgrću milijune. Američka starleta Kim Kardashian West (39) proslavila se objavivši 2007. godine porno uradak, kojeg je snimila s reperom Ray J-jem (39).

Foto: schreenshot 433 Instagram

Prije nekoliko godina u reality showu 'Keeping up With The Kardashians' Kim je otkrila detalje sa svog prvog vjenčanja. S 19 godina se udala za glazbenog producenta Damona Thomasa (50) u Las Vegasu, a s obzirom na to da je bila nezrela i mlada, priznala je kako je u tom periodu eksperimentirala s drogama. Osim toga, priznala je i da je bila na drogama dok je snimala filmić.

Foto: screenshot/

- Prvi put kad sam se udavala bila sam na ecstasyju. Jednom sam ga uzela i udala sam se. Kad sam ga ponovno uzela, snimila sam kućni porno film. Svi to znaju. Mislim, može se vidjeti kako mi se vilica trese - rekla je Kim u razgovoru s mlađom polusestrom Kendall Jenner (24) i Scottom Disickom (36).

Foto: Instagram

Govorilo se kako je video u javnost pustila Kimina majka Kris Jenner (64) jer je znala da će to pomoći kako bi emisija postala popularna i gledana. Osim toga, pretpostavljala je da bi obitelj od toga imala velike koristi, što je i dobro zaključila jer se trenutačno snima 18. sezona, a najmlađa sestra Kylie (22) prošle godine je postala najmlađa milijarderka.

Foto: LuMarPhoto/Press Association/PIXSELL

Nije Kim jedina za koju prije nismo znali. Taylor Swift (30) objavila je svoju prvu pjesmu 'Tim McGraw' 2006. godine, a 2009. doživjela je pravu neugodu na pozornici nakon što joj je uručena MTV-jeva nagrada za najbolji ženski video. Počela se zahvaljivati svima s kojima je surađivala na videu za pjesmu 'You Belong with Me', ali ju je u tome prekinuo Kanye West (42). Popeo se na pozornicu i oteo joj mikrofon ispred nosa.

Foto: screenshot/

- Taylor, baš mi je drago zbog tebe, ali Beyonce je imala jedan od najboljih spotova ikad - rekao je reper, kojeg su prije toga snimili kako na crvenom tepihu pije Hennessy iz boce. Beyonce (38) je bilo jako neugodno, a ubrzo je i West shvatio što je učinio. Ispričao se Taylor, njenim roditeljima, obožavateljima, ali oni mu to ni godinama nakon nisu oprostili.

Foto: Arroyo-Oconnor/Press Association/PIXSELL

Prije 15 godina nismo znali ni za Arianu Grande (26) koja je tada imala svega 11 godina. Njena prva pjesma bila je 'The Way' i već tu su je zamijetili mnogi. Kasnije je dospjela na vrh glazbenih ljestvica i dosad ukupno snimila čak pet albuma: 'Yours Truly' 2013., 'My Everything' 2014., 'Dangerous Woman' 2016., 'Sweetener' 2018. i 'Thank U, Next' 2019. godine.

Foto: screenshot/

Kako je rasla popularnost društvenih mreža, tako se i Ariana bolje profilirala na njima. S zvijezdama Jessie J (31) i Nicki Minaj (37) Grande je snimila pjesmu 'Bang Bang', koja se nije prestajala puštati na radijskim postajama i dugo bila među najslušanijim pjesmama u SAD-u. Bila je nominirana za šest Grammyja, osvojila je tri AMA nagrade (American Music Awards), uključujući i onu za pjevača godine 2016. te dvije MTV nagrade.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Za Justina Biebera (25) danas znaju gotovo svi, ali njegovi početci su bili iznimno skromni. Pobijedio je u lokalnom talent showu dok je bio dječak i možda bi živio prosječnim životom da njegova majka nije na YouTubeu objavila video kako pjeva.

Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

Od nepoznatog momka postao je planetarno popularan kad je snimio pjesmu 'Baby' s Ludacrisom (42) i 'Somebody to Love' s Usherom (41). Bieber je bio prvi pjevač koji je imao četiri singla u top 40 prije izlaska prvog albuma. Zbog toga što je skoro preko noći postao popularan, svi su s njime htjeli pričati i družiti se, pa se na neko vrijeme povukao sa scene.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Bio je u vezi sa Selenom Gomez (27), često su prekidali pa su se onda javnosti predstavljali kao prijatelji. Selena je uvijek isticala kako obožava njegovu glazbu i sve što radi, a on je nju podržavao u glumi i pjevanju. Glazbi se vratio 2015. godine i napravio pomutnju s pjesmom 'What Do You Mean?' jer je i ona dospjela na sam vrh.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Osim toga, srušili su sve rekorde slušanosti kad je 2017. snimio pjesmu 'Despacito' s Luisom Fonsijem (41). Početkom 2020. uspješan je bio i s novim albumom 'Changes' zbog kojeg je postao najmlađi glazbenik čijih su sedam albuma bili na vrhu Billboardove ljestvice 'Hot 200'. Pjevač je bio u vezi s manekenkom Hailey Bieber (23), s kojom se vjenčao u rujnu 2018., a slavlje za širu obitelj i prijatelje organizirali su godinu dana kasnije.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Iako se mnogi na društvenim mrežama čude planetarnoj popularnosti Billie Eilish (18), istina je da ona nije od 'jučer' u glazbi. Počela je pjevati od rane dobi, u dječjem zboru u Los Angelesu, a njen stariji brat, Finneas O'Connell je imao glazbenu karijeru prije nego je postala poznata. U intervjuu za Vogue je 2016. rekla kako je zbor zaslužan za njen uspjeh jer su joj dali kvalitetnu podlogu za dalje.

Foto: Jennifer Graylock/Press Association/PIXSELL

- Zbor mi je pomogao naučiti pravilno pjevati i ne 'uništiti' svoj glas totalno. Ali oduvijek sam pjevala, cijelo vrijeme. Moji su me morali ušutkavati. Onda sam s 11 počela pisati pjesme - rekla je Billie. Osvojila je pet Grammyja, a neke od njenih najpoznatijih pjesama su 'Don't Smile at Me' iz 2017. te 'Bad Guy', 'Xanny', 'When The Party's Over'...

Dakako, osim ovdje nabrojanih zvijezda još je puno onih o kojima pojma nismo imali prije 15 godina, ali u međuvremenu su nas osvojile pa ih se rado sjetimo.

