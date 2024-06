Prije 15 godina u kina je izašao 'Mamurluk': Ovih 12 činjenica znaju samo najveći fanovi filma

Prvi dio trilogije 'Mamurluk' premijerno je predstavljen u lipnju 2009., a 15 godina nakon i dalje slovi za jednu od najomiljenijih komedija. Film je zaradio više od 465 milijuna dolara diljem svijeta, a budžet je iznosio oko 35 milijuna dolara. Režirao ga je Todd Phillips, a u glavnim ulogama su Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Heather Graham, Justin Bartha, Ken Jeong i Jeffrey Tambor.

U nastavku vam donosimo 12 zanimljivih činjenica koje prate film i živote njegovih zvijezda.

1. Cooper je utjelovio Phila, ljubitelja alkohola, a glumac u privatnom životu nije okusio alkohol već gotovo dva desetljeća.

Foto: imdb

2. Ulogu Alana dobio je Galifianakis, iako su kao opcije bili i glumci Jonah Hill i Jack Black.

3. Mike Tyson je prvo odbio glumiti u filmu, no pristao je kad je doznao da je Phillips režirao i 'Staru školu'. Glumac je jedno vrijeme posjedovao tri tigra. Dvojicu je darovao, a jedan mu je bio ljubimac čak 16 godina.

Allmoviephoto.com | Foto: Allmoviephoto.com

4. Paul Rudd je dobio ponudu da glumi Phila, no nije pristao.

5. Ed Helms ima prazninu među zubima jer jedan od njegovih sjekutića nikad nije izrastao pa nosi lažni, a koji je bio uklonjen radi snimanja.

Foto: imdb

6. Uloga striptizete Jade Heather Graham prvotno je ponuđena Lindsay Lohan. Njoj se nije svidio scenarij i odbila je ulogu.

7. Prije rada na scenariju za 'Mamurluk', pisci Scott Moore i Jon Lucas radili su zajedno na scenariju za 'Four Christmases'.

8. Radnja filma temelji se na iskustvu hollywoodskog producenta Trippa Vinsona, koji je također neslavno nestao i onesvijestio se na vlastitoj momačkoj večeri.

9. Film se u prvom tjednu prikazivanja prodao u više od 8,6 milijuna primjeraka, čineći ga najprodavanijom komedijom ikada na DVD-u i Blu-rayu.

Foto: imdb

10. Pjesma 'Can't Tell Me Nothing' Kanyea Westa nalazi se na soundtracku filma. Kanye je kasnije naručio od Zacha Galifianakisa da snimi alternativnu verziju pjesme.

11. Muzej Madame Tussauds u Las Vegasu dodao je sobe s temom Mamurluka rekreirajući hotelsku sobu i kapelicu za vjenčanja te koktel bar na krovu.

12. U Brazilu je naslov filma Se Beber, Não Case!, što u prijevodu znači: 'Ako piješ, nemoj se ženiti!'

Foto: imdb