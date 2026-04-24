FOTO Mućke su zauvijek s njim, na leđima i u reprizama: Dao je tisuće eura na mega tetovažu

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 3 min
Foto: PROFIMEDIA

Justin Scudder kaže da su se bolni termini isplatili, a i potpuni stranci ga hvale zbog tetovaže legendarne serije. Ideja mu je došla dok je gledao jednu epizodu. A nije prvi koji je stavio ovakvu tetovažu

Admiral

Zaljubljenik u kultnu britansku seriju "Mućke" potrošio je gotovo 6000 eura i izdržao više od 40 sati tetoviranja kako bi likove Del Boya, Rodneya i ujaka Alberta trajno urezao preko svojih leđa. Otac troje djece, 46-godišnji Justin Scudder, podvrgnuo se desetinama termina koji su se protegnuli na godinu dana kako bi dovršio posvetu "bezvremenskom" sitcomu.

Homage seriji uz koju je odrastao

Scudder, vlasnik tvrtke za čišćenje iz Kenta, također ima tetovaže braće Kray i Jacka Trbosjeka na nogama te je uložio "desetke tisuća" u svojih četrdesetak tetovaža. Otkrio je kako je inspiracija za njegovo najnovije umjetničko djelo stigla dok je gledao jednu od epizoda omiljenog programa. Iako su termini od devet sati pod iglom pokazali kao "brutalno" iskušenje, inzistira da se u potpunosti isplatilo, pogotovo jer ga sada neznanci hvale zbog tetovaže, prenosi Daily Star.

​- Rođen sam kasnih 70-ih, a Mućke su bile vrlo istaknute tijekom 80-ih. Moji mama i tata su ih gledali i ovo mi se činilo kao prikladna počast. Vjerojatno ste ih gledali milijun puta, ali i dalje su smiješne. Bezvremenske su - rekao je Justin.

Osim glavnog trojca, tetovirao je i Brzog (Trigger), Boyciea, a na tetovaži se našlo mjesta i za njihovu zgradu, poznatu žutu trokolicu...

Inspiracija i bolno iskustvo

Već je razmišljao o tetovaži na leđima prije nego što je doživio prosvjetljenje gledajući jednu epizodu.

​- Rekao sam: 'Želim nešto staviti na leđa', a žena koja me tetovira rekla je: 'Razmislit ću o nekim idejama'. Prva ideja bila je Peaky Blinders, ali onda sam pomislio da možda ipak ne. Zapravo, mislim da sam gledao epizodu Mućki i rekao: 'To je to, to ću napraviti' - nastavio je.

Uslijedio je niz devetosatnih i četverosatnih seansi kod tattoo majstorice Molly Cleland.

​- One od devet sati bile su pomalo brutalne. Moraš biti u pravom stanju uma za to. Bolno je. Znaš da će boljeti, ali nastavljaš jer želiš krajnji proizvod - komentirao je Justin.

Tetovaža je konačno dovršena 1. travnja. Izuzetno je zadovoljan kako je umjetnica precizno prenijela lica likova, a koža mu je, kako kaže, zacijelila vrlo brzo, kao da je postala imuna na tetovaže.

Foto: PROFIMEDIA

Odobravanje supruge i znatiželja stranaca

Njegova supruga Leanne, s kojom vodi posao, podržava tetovažu. Iako sama ne bi napravila nešto slično, smatra da je umjetnički rad na njoj sjajan. Njegov otac je ravnodušan, dok njegova pokojna majka nije bila velika obožavateljica tetovaža. Prijatelji su, s druge strane, vrlo zainteresirani.

Justin kaže da na odmoru postaje prava turistička atrakcija.

​- U Egiptu me jedan tip, koji čak nije bio Englez, zamolio da se okrenem kako bi me mogao fotografirati. Jedan Egipćanin me pitao jesu li to moji djed i baka. Pokušavao sam mu objasniti da je to televizijska serija, ali nije mogao shvatiti zašto bi netko tako nešto imao na leđima - ispričao je.

Njegov krajnji cilj je dobiti potpis Davida Jasona na tetovaži te je već kontaktirao predstavnike glumca koji je utjelovio Del Boya.

Nije prvi takav slučaj

Ovaj čin ekstremne posvećenosti seriji nije bez presedana. Još 2015. godine, Darren Williams iz Bristola potrošio je oko 4700 eura na veliku tetovažu na leđima posvećenu "Mućkama". Njegova tetovaža, za koju je trebalo 50 sati rada, uključuje likove Del Boya, Rodneyja, ujaka Alberta, Brzog (Trigger), Boycieja, njihov poznati žuti trokolicu te zgradu u kojoj su živjeli. Williams je tada izjavio kako je oduševljen tetovažom i da se, bez obzira na to koliko puta pogleda seriju, uvijek iznova smije.

*uz korištenje AI-ja

