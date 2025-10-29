Prije godinu dana objavila brak s 26 godina mlađim, ali Petra nije jedina koja voli mlađahne

Sve je više veza i brakova u kojima su žene starije od svojih partnera, a među njima je i naša glumica Petra Dugandžić, koja je prije godinu dana otkrila da se udala za 26 godina mlađeg Nigerijca Maka Noblea
Glumica Petra Dugandžić (49) prije gotovo godinu dana iznenadila je javnost objavom da se u tajnosti udala za nigerijskog nogometaša Maka Noblea (23), čije je puno ime Goziembah Noble Makuochukwu. Romansa koja je počela u Africi, kamo je Petra otputovala u vlastitom aranžmanu, pretvorila se u ljubavnu priču dostojnu filmskog platna.
| Foto: privatna arhiva
Foto: privatna arhiva
| Foto: privatna arhiva
- Zaljubila sam se u način na koji Mak razmišlja, u to kako otvoreno voli i poštuje ženu. A tu je i uzrečica 'kada jednom probaš crno, više nema povratka', koja se kod mene pokazala točnom - ispričala je tad glumica za Story.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Par se dugo dopisivao i održavao vezu na daljinu, a onda je Mak došao u Hrvatsku s turističkom vizom.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
- Čim je došao, počeo je trenirati i dok mu je vrijedila turistička viza, igrao je za jedan naš trećeligaški nogometni klub. Bili smo sretni što smo zajedno i pokušavali smo naći način da odmah produžimo vizu da se ne mora vraćati u Nigeriju - objasnila je Petra.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Kad mu je viza istekla, morao se vratiti u Nigeriju, ali njih dvoje nisu odustali: 'On se o svemu raspitao kod sebe, ja u Hrvatskoj i nakon toga sam otišla u Nigeriju i tamo smo se vjenčali. On mi je nešto dirljivo napisao na što sam iz zezancije dobacila 'daj me oženi', na što je odgovorio da je u potpunosti za to. 'Ma jesam li ja tebe upravo zaprosila?' pitala sam, na što je rekao: 'Jesi i ja sam rekao da.' Otputovala sam, sve smo organizirali i prije vjenčanja sam upoznala 'nigerijskog oca', koji nije bio baš oduševljen kada je doznao za našu vezu. Jako su tradicionalni i bilo je malo dramatično zbog razlike u godinama te činjenice da imam brak iza sebe'.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA))
- Kada dođete ovamo s nigerijskim vjenčanim listom, morate ga prevesti i legalizirati, a kako u Hrvatskoj nema nigerijske ambasade, otišla sam u Budimpeštu da bih dobila potrebne pečate i s tim papirima išla našem matičaru kako bih dobila hrvatski vjenčani list. Uz njega se predaje zahtjev za privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji, koji sam napokon dobila i Mak je mogao doći u Zagreb. Već u roku dva mjeseca igrao je u višoj nogometnoj ligi jer se 'gospođa menadžerica' potrudila - dodala je.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Na luksuznoj jahti 'uhvaćeni' su Šime Elez i popularna pjevačica Maja Šuput (44). Podsjetimo, 24sata je u posjedu ekskluzivnih fotografija koje nam je posao čitatelj, a one ne ostavljaju puno prostora za sumnju - strasti su planule na palubi jahte kod Brača!
| Foto: 24sata/canva
Maja je od Šime starija 19 godina.
| Foto: PROMO
I dok je Maja na naš poziv odgovorila samo sa ''ne znam o čemu pričate'', Šime je kasnije sve potvrdio, a kazao je i kako nije istina da je Maja njemu na jahti nosila zdjelu s voćem već je on to napravio za nju.
| Foto: PROMO
Kemija između njih stvorila se na snimanju spota za Majinu pjesmu 'Nisam ja za male stvari'.
| Foto: PROMO
Priča između Maje i Šime krenula je nakon što je on u jednom intervjuu između nje i Franke Batelić birao Franku, a Maja se na to 'naljutila'. Šime ju je kasnije nazvao i tu je sve krenulo.
| Foto: PROMO
Jesu li njih dvoje u ljubavnoj vezi ili je pak riječ samo ljetnjoj romansi? Par se za sada o tome ne oglašava.
| Foto: PROMO
Bivša voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos (54) u kolovozu prošle godine potvrdila je prekid s bivšim ragbijašem Većeslavom Holjevcem (45).
| Foto: Matko Begovic/PIXSELL
- Ponukana brojnim napisima u medijima o prekidu moje veze popraćenim sugestivnim interpretacijama svake moje Insta objave, želim reći sljedeće: Da, Većeslav i ja prekinuli smo vezu - napisala je tad na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/
Za vezu Vlatke i Većeslava se saznalo lani u travnju, a kako je tad rekla bila je to ljubav na prvi pogled.
| Foto: Privatni album/kolaž
- Fatalni susret se dogodio na aerodromu i bilo je potpuno neočekivano. Čak sam nedavno izjavila da neću više živjeti u Hrvatskoj, no onda sam upoznala njega... Eto, jako sam zaljubljena, što se nadam se i vidi - poručila je.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Zbog ljubavi se vratila u Hrvatsku nakon što je neko vrijeme živjela u Irskoj.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija
Dubrovački glazbenik i model Vlaho Arbulić osvojio je 12 godina stariju bivšu manekenku Tatjanu Dragović (46).
| Foto: Jakov Š./Privatan album
Upoznali su se 2014. u jednoj zagrebačkoj teretani, a svoju su ljubav obznanili godinu dana nakon što se Tatjana razvela od bivšeg supruga Gorana Ivaniševića, s kojim ima dvoje djece.
| Foto: Instagram/Vlaho Arbulić
Kad su se upoznali, Vlaho je bio student na Fakultetu elektronike i računarstva.
| Foto: Instagram/Tatjana Dragovic
A Tatjana je iste godine rodila kćer Lucu u jednoj privatnoj zagrebačkoj klinici.
| Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell
Foto Instagram/Tatjana Dragovic
Pjevačica Žanamari Perčić (43) u braku je sa šest godina mlađim partnerom, basistom Mariom od 2014.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Par ima i kćer Gabrielu, a dragocjene trenutke iz svog privatnog života Žanamari često dijeli i na svom Instagram profilu.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Bivša manekenka Iris Livaja i nogometaš Marko Livaja (31) vjenčali su se u svibnju 2022. godine, nakon osam godina veze.
| Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/ilustracija
Par ima dvoje djece, a Iris je od svog supruga starija čak 14 godina.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL/Sotheby's/Privatni album
Savršen su primjer para koji dokazuje kako razlika u godinama zaista nije bitna za pronalazak sreće u ljubavi.
| Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/ilustracija
Glumački par Jelena Perčin (43) i Momčilo Otašević (34) bili su u braku od 2018., a da se razvode, Perčin je otkrila početkom 2023.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija
- Teško je. Glupo mi je lagati. Rastajemo se. Uvijek sam se trudila ne pričati o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o vjenčanju pa neću ni o rastavi - rekla je tad za Gloriju i nastavila:
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija
- Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrirana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna radi djece.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Prije Momčila, glumica od 2008. do 2011. bila u braku s poduzetnikom Kristijanom Babićem dok danas ljubi glazbenika Antu Gelu.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Jurica Galoic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Glumica Nina Violić (52) je 18 godina mlađeg glumca Milana Marića upoznala u Beogradu 2014.
| Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Bili su u vezi godinu i pol, a prekinuli su, kako su ranije rekli, jer su zbog poslovnih obveza teško održavali vezu na daljinu.
| Foto: Emica Elvedji/POSEBNA PONUDA
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Glumica Zrinka Cvitešić (45) od 2014. godine je u vezi s pet godina mlađim Nikom Kranjčarom, no o svojoj vezi ne žele govoriti u javnosti.
| Foto: DAVOR PUKLAVEC/PIXSELL
Prije toga, Karlovčanka je bila s glazbenikom Hrvojem Rupčićem.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/
Foto Ian West/Press Association/PIXSELL
Foto MATIJA HABLJAK/PIXSELL
Pjevačica Severina i 15-godina mlađi bivši srpski nogometaš Igor Kojić vjenčali su se 2015.
| Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook
Činilo se kao da njihovoj ljubavnoj sreći nema kraja, sve dok u kolovozu 2021. godine nisu objavili da se razvode.
| Foto: Instagram/
- Odluku o razvodu smo donijeli zajednički i sporazumno te ju nećemo dodatno komentirati kao što nismo komentirali našu razdvojenost.Moja posvećenost sinu i borba za skrbništvo u mom su punom fokusu proteklih 20 mjeseci. Igor je bio divan partner, podrška i oslonac u teškom razdoblju mog života i želim mu svu sreću svijeta - rekla je tad Severina za Jutarnji list.
| Foto: Instagram/ kolaž
Par se upoznao u veljači 2015. na njezinom koncertu u Beogradu preko menadžera Edvina Softića, a zaljubili su se na prvi pogled.
| Foto: Sanjin Strukić/Pixsell, vszi
Glumica Eva Mendes (50) uspjela je osvojiti šest godina mlađeg kolegu Ryana Goslinga.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Eva i Ryan zajedno su od 2011. godine, a upoznali su se na snimanju hvaljenog filma 'The Place Beyond the Pines'.
| Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Imaju kćer Esmeraldu i sina Amanda.
| Foto: Instagram/
Glumački par Hugh Jackam (56) Deborra-Lee Furnes (68) iznenadili su sve u rujnu 2023., kad su objavili da se razvode nakon 27 godina braka.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
- Bili smo blagoslovljeni da provedemo gotovo tri desetljeća zajedno kao muž i žena u prekrasnom braku punom ljubavi. Naše se putovanje sada mijenja i odlučili smo se razdvojiti kako bismo nastavili s osobnim rastom - poručio je par pa dodao:
| Foto: Andrew Kelly/REUTERS
- Obitelj nam je bila i uvijek će nam biti najveći prioritet. U ovo sljedeće poglavlje ulazimo sa zahvalnošću, ljubavlju i dobrotom. Molimo vas da poštujete našu privatnost dok prolazimo kroz ovu tranziciju.
| Foto: Oscar Martin/DPA/PIXSELL
Deborra-Lee i Hugh bili su u braku od 1996. godine. Mnogi su ih smatrali jednim od najskladnijih holivudskih parova jer uz njih se nikad nije vezao niti jedan skandal.
| Foto: Andrew Kelly/REUTERS
- Mislim da u vezama samo morate biti svoji. Čak i u dijelovima koje ne volite, zbog stvari kojih se sramite ili što ste učinili krivo. Ako ste u situaciji u kojoj možete biti ono što jeste i zaista iskreni, to je dobar početak - rekao je glumac u jednom intervjuu 2019.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Glumački par Lisa Bonet (56) i Jason Momoa (45) razveli su se prošlog ljeta.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Dogovorili su se oko svega, pisali su strani mediji.
| Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net
Dijelit će skrbništvo nad djecom i oboje će jednako plaćati njihove troškove.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Instagram/Nikolina Pišek
Glumica Kate Beckinsale (51) u travnju 2019. prekinula je četveromjesečnu vezu s 20 godina mlađim komičarom Peteom Davidsonom.
| Foto: ROKA
Izvor blizak paru tad je rekao da je kratka, ali vatrena romansa između para završila.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Unatoč ljubavnom brodolomu, par je navodno ostao u prijateljskim odnosima.
| Foto: Dennis Van Tine/DPA/PIXSELL
Foto O'Connor-GG19/Press Association/PIXSELL
Foto ETIENNE LAURENT/REUTERS
Glumica Demi Moore (61) nikad nije skrivala da voli mlađe muškarce, a to je tijekom godina i dokazala svojim izborom partnera.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Nakon razvoda od 15 godina mlađeg glumca Ashtona Kutchera 2013., ljubila je Seana Fridaya (38), Nicka Jonasa (32)...
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
- Kad smo se Ashton i ja vjenčali 24. rujna 2005., u te dvije godine našeg zabavljanja već smo prošli puno ozbiljnih izazova. Nije djelovalo kao da srljamo u nešto, zapravo potpuno suprotno. Slavili smo ljubav, koja je već prošla vatreno krštenje - napisala je u Moore u svojim memoarima 'Inside Out'.
| Foto: Doug Peters
Foto Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL