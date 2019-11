Prije godinu dana protivio se psovkama, a sad ga boli kur**

Obožavam raditi i nijedan trenutak mi nije pao teško na snimanju. Ipak, razumijem Dragana jer je njemu stvarno bilo najteže. On se slomio kako bi serija bila ovako dobra, rekao je Goran Bogdan (39). Glumac poznat kao radoholičar, dodao je kako mu je teško što je završilo snimanje serije 'Senke nad Balkanom'.

Lani je dobio nagradu "Najbolji glumac Europe", a snimio je, među ostalim, i HBO seriju "Uspjeh" u režiji Danisa Tanovića. Priča je to u kojoj se kroz ljubav, posao, obitelj, odanost, nesigurnost i zločin istražuju osjećaji frustracije, bespomoćnosti i pasivnosti u životu 'običnog' čovjeka.

Foto: Instagram/orijent

- Oko svih nas je, nažalost, jako puno tih negativnih osjećaja. Rijetkost su ovi drugi. I nije tako samo u Hrvatskoj. Cijela regija je takva. Konstanta je da je sivilo sveprisutno i ne želim o tome pričati. Više me zanima pobjeda istoga. Otvorite bilo koje novine danas i eto sižea ‘Uspjeha’. Ovo podneblje i vrijeme su to učinili od ‘običnog’ čovjeka. A gdje je nestalo to obično u ‘običnom’ čovjeku pitam i vas, i nas, i sebe, i sve. Dođe mi da psujem kada razgovaram o tome, ali neću, neću jer umjesto psovki i ljutnje radije biram optimizam. Makar možda to bilo i blesavo. Koristim svu svoju pamet i energiju da bih glupo, kroz ružičaste naočale, gledao na svijet. Iz inata. I, da, dobar je inat - rekao nam je Goran tad prije gotovo godinu dana.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

Sad mu je, čini se, pun kufer svega. Nema više ni inata ni ružičastih naočala. Bogdan više ne bira ni optimizam umjesto psovki.

- Ma boli me ku*ac za Hrvatsku i za to što serija 'Senke nad Balkanom' tamo nije emitirana. Slobodno to napišite - izjavio je Bogdan, a prenio srpski Kurir.

