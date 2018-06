Prije koncerta ne puši niti pije, želi dati najbolje od publici..

Glazbeni virtuoz, pijanist Maksim Mrvica (43), sutra započinje mini hrvatsku turneju otvaranjem festivala Rocks&Stars u istarskom Vinkuranu na Medulinskoj rivijeri. Predstavit će i svoj novi album 'New Silk Road' koji je klasičnijeg zvuka te će njime po prvi put interpretirati mainstream glazbu.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Maksim je obradio pjesmu 'All of me' američkog pjevača Johna Legenda (39) te smatra kako će ona doprinijeti da publika pjesmu doživi na poseban način jer će 'zaroniti još dublje, u neograničen ocean emocija i nježnosti'.

- Nakon tri godine ponovno nastupam u Hrvatskoj. Osjećam se super, ovdje sam uvijek vrlo dobro primljen i atmosfera bude odlična - poručio je Mrvica. Veličanstven glazbeni spektakl posebno će uveličati i humana nota jer je organizator festivala u suradnji s partnerima osigurao inkubator za najmlađe kojeg će donirati Općoj bolnici.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Maksim navodi kako mu je ljeti baza uvijek u Šibeniku, gdje se super provodi, a osim po Europi, Maksim je već održao 16 koncerata u Kini, gdje će se vratiti i nakon ljeta kada će održati 25 koncerata. Objasnio nam je i svoju rutinu prije nastupa.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Prije koncerta ne pušim, iako inače pušim. Publici uvijek iznova želim pružiti najbolje iskustvo pa se uvijek brinem za svoje zdravlje tako što ne pijem i bavim se fizičkom aktivnošću - istaknuo je Mrvica.