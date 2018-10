Prije točno 29 godina Prljavci održali 'zabranjeni' koncert

Od tog, 17. listopada 1989., prošlo je 29 godina. Grupa Prljavo kazalište tog je dana promovirala svoj novi album 'Zaustavite zemlju'. Bio je to dotad najveći skup u povijesti hrvatskog naroda. Prema procjenama, skupilo se i do 300.000 ljudi.

Foto: 24sata Video

Tadašnja 'milicija' pokušala je prije početka rastjerati ljude i onemogućiti koncert, no to joj na kraju nije uspjelo jer se nisu probili kroz toliku masu. Prljavci nisu, unatoč naređenjima, prekinuli koncert te su ga odradili do kraja.

- Nikad se taj trenutak nije ponovio. Mi smo skupina koja se dobro osjeća i pred petsto ljudi i pred pola milijuna ljudi, no to je bilo nešto nevjerojatno. Zapravo su nam se dojmovi slegli tek za nekoliko dana. Odmah smo nastavili raditi. Mutno se sjećam da su dio menadžmenta zbog koncerta na Trgu uhitili tadašnji milicajci, no više ne znam kako se to riješilo. Mi smo nastavili s turnejom i za dva mjeseca smo ponovno bili u Zagrebu, pred dupke punim Domom sportova - prisjetio se Bodalec u intervjuu za Jutarnji list.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

'Milicajci' su tada rekli Houri da objasni publici da je koncert otkazan, a on im je poručio 'Recite im vi'.

Frontmen grupe, Jasenko Houra (58), osjećajući što se sprema, izrekao je usred koncerta povijesnu rečenicu : 'Samo da vam kažem narode, neka u ova teška vremena Bog čuva i vas i nas'.