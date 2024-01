Prijovićka se rasplakala se zbog tate i mame: 'Bili su na istome mjestu nakon toliko godina...'

Pjevačica Aleksandra Prijović (28) gostovala je nedavno u emisiji 'Balkanskom ulicom' na Blic TV-u, gdje se, između ostalog, dotaknula svojih roditelja, koji su se razveli kad je imala tri godine.

Iako majka Borka i otac Nedeljko nisu opstali u braku, pjevačica je ranije rekla kako su ostali u dobrim odnosima. Nedavno su, kako je otkrila u emisiji, bili zajedno na njezinome koncertu u Nišu. Ganulo ju je to.

- Eto, taj trenutak. Svako živi svoj život, i kada neko ne može biti zajedno ni ne treba biti zajedno. I to je sve okej, ali ja kao netko tko je uvijek maštao o tome da imam veliku obitelj, nisam imala. Onda oni u kakvim su odnosima već bili, svako je otišao svojim putem, i nekako nisu mogli zajedno...

Foto: TikTok/Screenshot

I poslije toliko godina, sada na koncertu, mislim da u Nišu, svi su bili zajedno. I tata sa suprugom, i majka, svi su bili tu na istom mjestu, što se dogodilo možda dva, tri puta - iskreno je rekla Aleksandra koja je rasplakala sve u studiju.

Provela djetinjstvo u Belom Manastiru, ali i Srbiji

Prijovićka, koja je u prosincu prošle godine napunila pet zagrebačkih Arena, odrasla je u Belom Manastiru. Tamo su o njoj skrbili majka Borka i djed Borislav. U Baranji se i školovala, a svakog vikenda odlazila je kod oca, drugoga djeda i bake u Srbiju.

- Meni je jako drago kad se prisjetim trenutaka danas, kada prođem tim putem, gdje me baka i djed, gdje su dolazili po mene. To je na granici, mislim, 200-300 metara od granice, pa stanu pored puta, i tako skoro svaki vikend. To je godinama i godinama tako bilo, mene mama doveze preko granice, i onda se mi vozimo do Bajše, pa onda nazad. I sada kada prođem tim putem, onda zovem baku na kameru, onda plačemo i ona i ja kada se prisjetimo - ispričala je, javlja Blic.

Foto: TikTok/Screenshot

Tvrdi kako je majka bila stroža od oca, na kog, kako kaže, liči.

POGLEDAJTE KAKO IDA PRESTER POGAĐA ALBUME PJESAMA: