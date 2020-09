Prilika za zaradu: U Dubrovniku traže i konobare za novi film

Embassy Films Croatia na službenim stranicama objavio je kako traži statiste različitih profila, muškarce i žene, u dobi između 16 i 70 godina

<p>Dubrovnik je u posljednjih nekoliko godina postao popularna destinacija za snimanje filmova i serija, a sudeći po objavama na društvenim mrežama uskoro kreće snimanje još jednog filma.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Naime, Embassy Films Croatia na službenim stranicama objavio je kako traži statiste različitih profila, muškarce i žene, u dobi između 16 i 70 godina. Mada iz Embassyja nisu potvrdili o čemu je riječ, grad će uskoro postati mjesto odvijanja radnje novog nastavka SF trilera The Islander.</p><p>Snimanje za statiste trajat će u periodu od 5. listopada do 23. listopada, a u objavi su napisali kako posebno traže osobe s konobarskim iskustvom. </p><p>- Posebno tražimo muške i ženske osobe od 20 do 30 godina s konobarskim iskustvom koji bi bili slobodni veći dio navedenog perioda snimanja. Audicija će se održati u sljedećih 10 dana pa vas molim da pratite i dalje naše objave radi detalja - stoji u objavi.</p><p>Audicija je 16. rujna u Kongresnoj dvorani Hotela Dubrovnik Palace od 11 do 13 sati te od 14 do 18 sati. Prilikom dolaska na audiciju treba nositi masku. </p>