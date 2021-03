Princ Charles (72) danas se prvi put pojavio u javnost poslije ekskluzivnog intervjua svog sina, princa Harryja (36) i njegove supruge Meghan Markle (39), kojeg su dali slavnoj voditeljici Oprah Winfrey (67), piše Daily Mail. Charles se osmjehivao dok je obilazio londonsku crkvu Jesus House for All The Nations.

POGLEDAJTE VIDEO: Meghan i Harry u intervjuu s Oprah

Nije želio komentirati izjave svog sina, kao ni odgovarati na brojna pitanja koja su mu ljudi postavljali. Pri izlasku iz crkve, jedan od okupljenih novinara pitao je princa Charlesa što misli o intervjuu, a on se samo okrenuo da vidi tko mu je postavio pitanje, nasmiješio se i otišao.

Dok je na pitanja o Harryju i Meghan šutio, rado je razgovarao s medicinskim osobljem, pacijentima i svećenicima u crkvi. U crkvu koju je posjetio idu pretežito Afroamerikanci, a Charles je, prema pisanju tamošnjih medija, zabrinut zbog optužbi kraljevske obitelji za rasizam.

- To se protivi svemu u što Charles vjeruje, on vjeruje da je različitost snaga našega društva - izjavili su izvori bliski Charlesu.

Britanski mediji pišu kako je princ Charles shrvan jer je Harry izjavio da mu je prestao odgovarati na pozive i poruke nakon što je napustio obitelj.

- Stvarno sam razočaran jer je on prošao kroz nešto slično. Zna kakav je to osjećaj boli. Ja ću ga uvijek voljeti, ali mnogi osjećaji su povrijeđeni. No jedan od prioriteta bit će mi pokušaj poboljšanja tih odnosa - ispričao je Harry tijekom razgovora s Oprah.

Palača je, nakon emitiranja intervjua, pod velikim pritiskom da komentira Harryjeve i Meghanine tvrdnje, ali se još nisu oglasili.