Princ George ipak može zadržati fosilizirani zub morskog psa...

Zub je nekoć pripadao megalodonu, izumrloj vrsti golemoga morskog psa koji je mogao narasti i do 16 metara. Živio je prije 25 milijuna godina, a izumro prije oko milijun i pol godina

<p>Malteške vlasti odlučile su da britanski princ <strong>George</strong> (7) može zadržati fosilizirani ostatak zuba morskog psa koji mu je poklonio svjetski poznat prirodoslovac <strong>David Attenborough</strong>, a pronašao ga je na otoku krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća. </p><p>Ministar kulture Malte u nedjelju je odlučno rekao da će se angažirati na povratu fosiliziranog zuba morskog psa što ga je Attenborough poklonio mladome princu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Pokrenut ću to pitanje. S pravom posvećujemo veliku pažnju povijesnim i umjetničkim artefaktima. No to nije uvijek slučaj s našom prirodoslovnom povijesti. Odlučan sam u nakani da ovakvo stajalište izmijenim - poručio je ministar <strong>Jose Herrera</strong>.</p><p>No glasnogovornik ministarstva kasno u ponedjeljak izvijestio je da je Malta promijenila mišljenje.</p><p>- Ministar Herrera je kazao da mu nije namjera dalje se baviti ovim problemom - rekao je glasnogovornik za lokalni list Times of Malta, ne pojasnivši što je utjecalo na promjenu mišljenja. </p><p>Kensingtonska palača u subotu je izvijestila o tomu da je <strong>Sir David</strong> poklonio fosilizirani zub sedmogodišnjem princu za posjeta i druženja s članovima kraljevske obitelji tijekom kojega su zajedno pogledali njegov novi dokumentarni film 'A Life on our Planet' koji će se idući tjedan početi prikazivati i u kinima.</p><p>Attenborough je kazao da je okaminu zuba pronašao za vrijeme obiteljskog odmora na Malti krajem 60-ih godina prošlog stoljeća. Utisnut je u mekani žuti vapnenac, a vjeruje se da je star oko 23 milijuna godina.</p><p>Zub je nekoć pripadao megalodonu, izumrloj vrsti golemoga morskog psa koji je mogao narasti i do 16 metara. Živio je prije 25 milijuna godina, a izumro prije oko milijun i pol godina. Malta je bila britanska kolonija do 1964. </p>