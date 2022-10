Princ Harry, Elton John, Hurley te drugi optužili su Daily Mail: 'Prisluškivali su razgovore...'

Britanski princ Harry (38), pjevač Elton John (75) i drugi pojedinci počeli su pravni postupak protiv izdavača novina Daily Mail zbog navodnog prisluškivanja telefona i drugih kršenja prava na privatnost, rekao je njihov pravni tim u četvrtak. Associated Newspapers, izdavač novina Daily Mail, The Mail on Sunday i portala Mail Online, nije odmah odgovorio na zahtjev za komentarom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Glumice Elizabeth Hurley (57) i Sadie Frost, suprug Eltona Johna i filmski redatelj David Furnish (59) te Doreen Lawrence, majka tinejdžera Stephena Lawrencea ubijenog u rasističkom napadu 1993., također pripadaju skupini koja pokreće parnicu.

Foto: Instagram/Ida Prester

Ti pojedinci imaju dokaze da je Associated Newspapers narušavao privatnost, između ostalog postavljanjem uređaja za prisluškivanje u automobile i domove i prisluškivanje privatnih telefonskih razgovora uživo, rekla je u izjavi pravna odvjetnička tvrtka Hamlins.

Odnos između Harryja i njegove supruge Meghan (41) i britanskih tabloida narušen je nakon njihova vjenčanja 2018. Par je ranije rekao da neće imati 'nikakvih doticaja' s četirima glavnim britanskim novinama, uključujući Daily Mail, optuživši ih za lažno i nametljivo izvještavanje.

Par je upravo nametljive medije naveo kao jedan od glavnih razloga za njihovu odluku da napuste svoje kraljevske dužnosti i presele se u Sjedinjene Američke Države.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Najčitaniji članci