Princ Harry i Meghan Markle se žele pomiriti s Kate Middleton

Princ Harry (39) i njegova supruga Meghan Markle (42) žele popraviti odnos s Kate Middleton, prenosi OK! magazin. Nakon što je princeza otkrila da boluje od raka, Harry i Meghan pokušavaju stupiti u kontakt s njom.

- Meghan se očajnički želi pokazati većom osobom i prekinuti ovu svađu između njih. Njezinom imidžu bi pomoglo to kad bi izgledala kao nekakva vrsta kraljevske spasiteljice. Kad se Kate vrati na posao, nadaju se da će to potaknuti pomirenje između nje, Williama i kralja - rekao je izvor za OK!

Princ Harry u društvu princeze Kate stigao na komemoraciju Anzac u Westminister | Foto: Paul Edwards/NEWS SYNDICATION

Princ Harry se od svog preseljenja u Ameriku nekoliko puta vratio kući, ali se nije sastao sa svojim bratom Williamom. Međutim, svog oca, kralja Charlesa, je vidio u veljači na kratkom sastanku. Meghan mu se nije pridružila na njegovim putovanjima u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Odnosi u kraljevskoj obitelji pogoršali su se nakon što se Harry sa suprugom preselio u SAD. Potom su oboje imali intervju s Oprah Winfrey u kojem su otkrili šokantne detalje o obitelji, a nedugo zatim je princ objavio i memoare 'Spare'. Od tada Harry ne razgovara s bratom niti s Kate.

Britain's Queen Elizabeth has died at age 96 | Foto: ANDREW COULDRIDGE