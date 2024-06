Princ Harry traži dom u Velikoj Britaniji: Supruga Meghan mu stvara prepreku u Californiji...

Princ Harry (39) u potrazi je za stalnim domom u Velikoj Britaniji kako bi se mogao družiti s prijateljima koji se ne slažu s njegovom suprugom Meghan Markle (42), navodi kraljevski stručnjak Tom Quinn, prenosi Page Six. Objasnio je da princu nedostaje život u Britaniji, nakon što je 2020. godine odstupio od kraljevskih dužnosti te sad s obitelji živi u SAD-u.

- Prije ili kasnije, period medenog mjeseca u kojem se sve u Sjedinjenim Državama doživljava novim i uzbudljivim doći će kraju, a Harry prošlost promatra kroz ružičaste naočale - kaže je Quinn.

The Invictus Games Foundation 10th Anniversary Service of Thanksgiving at St Paul’s Cathedral, in London | Foto: Toby Melville

Dodaje da princu nedostaju prijatelji iz vojske i s fakulteta. Navodno ga nisu htjeli posjetiti u SAD-u jer ne simpatiziraju njegovu suprugu Meghan. S njom te sinom Archiejem i kćeri Lilibet živi u Montecitu u Kaliforniji, a vrijednost doma procjenjuje se na 14 milijuna dolara, piše Page Six.

- Harry je odlučan pronaći svoj stalni dom u Ujedinjenom Kraljevstvu, što je djelomično razlog zašto nastavlja s pravnim radnjama kako bi natjerao britanske porezne obveznike da plate za njegovu sigurnost - rekao je stručnjak britanskim medijima.

Harry i Markle nisu imali dom u Ujedinjenom Kraljevstvu otkako ih je njegov otac, kralj Charles III, istjerao iz Frogmore Cottagea početkom prošle godine.

U lipnju prošle godine objavljeno je da su se Harry i vojvotkinja od Sussexa službeno iselili iz vikendice koja se nalazi na imanju Windsor.

Foto: Reuters/PIXSELL/AyBurlachenko