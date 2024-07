Princ Harry i Meghan prekinuli tradiciju dugu 64 godine! Svojoj djeci su promijenili prezime...

Tajno vijeće još 1960. godine odlučilo je da će se potomci kraljice Elizabete II., osim onih koji imaju titulu princeze ili princa ili žena koje će se udati, nositi prezime Mountbatten-Windsor. No, dugu kraljevsku tradiciju princ Harry i Meghan Markle odlučili su prekinuti, piše Mirror. Naime, par je odlučio promijeniti prezime svoje djece, a o tome su obavijestili na svojoj kraljevskoj web stranici sussex.com.

Princeza Lilibet i princ Archie od sada se prezivaju Sussex, umjesto dosadašnjeg prezimena.

- Stvarnost je vrlo jednostavna - biti Sussex njihov je posao, a obitelj sada prvi put ima isto prezime. To je velika stvar za svaku obitelj. To predstavlja njihovo ujedinjenje i njima je to trenutak ponosa - komentirao je izvor za The Times.

Archetypes podcast | Foto: Dominic Lipinski/PRESS ASSOCIATION

Dok je neke ova odluka šokirala, neki tvrde kako je par time pokazao svoje zajedništvo i snagu.

Prisjetimo se, djeca princa Harryja i Meghan Markle po rođenju nisu dobili titule princeze i princa jer u trenutku rođenja nisu bili unuci tadašnjeg monarha. Međutim, kad je kralj Charles postao monarh u rujnu 2022., njihov status se promijenio. U ožujku 2023. otkriveno je da Archie i Lilibet koriste kraljevske titule.