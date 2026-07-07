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'uvjerljiva pobjeda' za Daily Mail

Princ Harry izgubio je tužbu protiv nakladnika Daily Maila

Piše HINA,
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Princ Harry izgubio je tužbu protiv nakladnika Daily Maila
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Foto: Toby Melville
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Pokrenuo je više sudskih postupaka protiv pojedinih britanskih medija, optužujući ih za zlouporabu moći i zadiranje u privatnost

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Britanski princ Harry, vojvoda od Sussexa, i druge istaknute javne osobe izgubili su u utorak na Visokom sudu u Londonu spor protiv Associated Newspapersa, nakladnika dnevnika Daily Mail, kojega su optužili za navodno nezakonito prikupljanje informacija.

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Harry, koji se u vrijeme izricanja presude nalazio u Velikoj Britaniji, pokrenuo je više sudskih postupaka protiv pojedinih britanskih medija, optužujući ih za zlouporabu moći i zadiranje u privatnost.

Britain's Prince Harry visits Ukraine
Foto: Valentyn Ogirenko

Uz njega su tužbu protiv nakladnika Associated Newspapersa podnijele i druge poznate osobe, među kojima i glazbenik Elton John. Tvrdili su da su deseci članaka objavljenih u listovima Daily Mail i Mail on Sunday od 1990-ih do 2011. bili temeljeni na informacijama pribavljenim nezakonitim putem.

FILE PHOTO: Trial in Britain's Prince Harry and others' phone-hacking lawsuit against Daily Mail, in London
Foto: Toby Melville

Associated Newspapers odbacio je optužbe, nazvavši ih klevetničkima, a londonski Visoki sud odbacio je tužbene zahtjeve u cijelosti. Tvrtka je presudu opisala kao 'uvjerljivu pobjedu' za Daily Mail i njegove novinare.

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