Princ stigao u London: Dok čeka presudu protiv tabloida, Harry izašao na premijeru filma

Princ Harry pružio je podršku bliskom prijatelju kada se jučer pojavio na premijeri dokumentarnog filma 'Shoot the People' u Londonu, što je bio njegov prvi javni izlazak tijekom najnovijeg posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu.

Vojvoda od Sussexa (41) fotografiran je nasmijan u društvu Misana Harrimana (48), koji je već godinama blizak princu i njegovoj supruzi Meghan Markle (44). Upravo je taj fotograf i redatelj snimio fotografiju kojom su Harry i Meghan u veljači 2021. godine objavili da očekuju svoje drugo dijete.

- Bio je na sinoćnjoj premijeri kako bi podržao svog dobrog prijatelja Misana i njegov briljantan novi film Shoot the People. Zaista je sretan što se vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo i jako se veseli obvezama koje ga očekuju tijekom ovog tjedna - rekao je Harryjev glasnogovornik za People.

Harry je u Britaniju stigao bez supruge i djece, no postoji mogućnost da će mu se oni pridružiti kasnije ovog tjedna, što će biti njihov prvi posjet od 2022. godine.

Obiteljske planove za putovanje u Ujedinjeno Kraljevstvo zakomplicirala su i dalje otvorena pitanja vezana uz sigurnost. Harry i Meghan izgubili su automatsku policijsku zaštitu u Ujedinjenom Kraljevstvu nakon što su se 2020. povukli iz uloge aktivnih članova kraljevske obitelji i preselili u Kaliforniju. Vojvoda od Sussexa od tada se trudi ponovno ju dobiti.

K tome, baš kada je Harryjev tim objavio da će princ odsjesti u Buckinghamskoj palači, s dvora su priopćili da je to nemoguće jer na poziv nije odgovorio u zadanom roku.

Foto: Yaroslav Sabitov/PRESS ASSOCIATI

- Upoznat sam s višestrukim informacijama koje su prošlog tjedna dolazile iz Buckinghamske palače, a prema kojima vojvoda nije prihvatio ponudu za smještaj u kraljevskoj rezidenciji. Nakon odluke RAVEC-a (Odbora za zaštitu kraljevske obitelji i javnih osoba) da njegovoj obitelji ne osigura zaštitu, vojvoda je prošlog tjedna proveo vrijeme dogovarajući alternativne sigurnosne mjere. Nakon što su ti dogovori završeni, tijekom vikenda mogao je službeno prihvatiti ponudu za smještaj, stoga je razočaravajuće što je ponuda sada povučena, pri čemu se kao razlog navodi presuda u slučaju protiv Associated Newspapers Limiteda. Međutim, Buckinghamska palača bila je upoznata s tom presudom još od prošlog četvrtka. Zbog toga nije jasno zašto je, nakon što je ponuda za smještaj službeno prihvaćena, ona sada u posljednji trenutak povučena - kazao je glasnogovornik u priopćenju. Harry naime tuži izdavača britanskog Daily Maila zbog nezakonitog prikupljanja informacija, a presuda se očekuje danas.

Izvori bliski kraljevskoj obitelji pak tvrde da je princ Harry do kraja prošlog tjedna imao rok za prihvaćanje ponude kako bi se osoblje kraljevskog kućanstva moglo pripremiti za njegov dolazak. Prema njihovim informacijama, u subotu je odbio poziv, a zatim ga je kasnije istog dana ipak prihvatio. Dodaju da nije odgovorio u predviđenom roku te da je naknadni zahtjev za prihvaćanje ponude stigao tek nakon što više nije bilo moguće organizirati sve potrebno. Gdje je Harry odsjeo, još uvijek nije poznato.