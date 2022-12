Princ Harry progovorio o bivšim ljubavima: Nijedna cura nije izdržala pritisak poput Meghan

Smiješno mi je kad se samo sjetim koliko toga nisam znala, a danas znam. Sjećam se kad su k nama došli William i Kate na večeru. Nju sam tad prvi put vidjela. Dočekala sam ih u poderanim trapericama i bosonoga. Zagrlila sam Kate jer inače volim grliti ljude, a onda sam shvatila da Britanci to baš i ne vole. Mislila sam da, kad se zatvore vrata doma, konačno možeš odahnuti i ponašati se prirodno, ali sam ubrzo naučila da u kraljevskoj obitelji ta njihova uštogljenost dolazi iznutra. Maske koje imaju u javnosti ne skidaju čak ni iza zatvorenih vrata. To me doista iznenadilo, priča vojvotkinja od Sussexa, u drugom nastavku šestodijelne dokumentarne serije "Harry i Meghan", koja se počela prikazivati na Netflixu.