Princ Louis neće prisustvovati krunidbi kralja Charlesa? Razlog je njegovo prijašnje ponašanje

Prisutnost najmlađeg sina princa Williama (40) i Kate Middleton (41) na nadolazećoj krunidbi kralja Charlesa III. (74) još uvijek je upitna.

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Princ Louis (4) možda neće biti viđen na svečanoj ceremoniji zbog svog ponašanja na prošlim događajima, rekao je izvor iz palače za Page Six.

Dodano je kako princ ipak ima tek četiri godine. Međutim, njegova starija sestra, princeza Charlotte (7) bit će prisutna.

Foto: POOL/REUTERS

Što se tiče princa Georgea (9), on je u službenoj pozivnici naveden kao monarhov počasni paž. Službeni glasnogovornik Kensingtonske palače rekao je kako se odluka o prisustvu najmlađeg člana još treba donijeti.

- Princ i princeza od Walesa donijet će odluku kada za to dođe vrijeme - izjavio je.

Louis je neslavno dospio na naslovnice u lipnju 2022. zbog smiješnih grimasa koje je napravio na balkonu na platinastom jubileju kraljice Elizabete II.

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Ne samo da je mladi kraljevski član pokrio uši i vrištao tijekom ceremonije, već je isplazio jezik svojoj mami na izboru tri dana kasnije.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Louisov ujak Mike Tindall okrivio je njegove ludorije 'potpunom porastu šećera' u to vrijeme govoreći slušateljima podcasta 'The Good, the Bad & the Rugby' da njegov nećak jede 'puno slatkiša'.

Louis nije jedini član kraljevske obitelji čija je prisutnost na događaju sljedećeg mjeseca još neizvjesna.

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL

Dok je glasnogovornik princa Harryja (38) i Meghan Markle (41) prošli mjesec potvrdio da je par iz Kalifornije pozvan, oni tek trebaju javno prihvatiti ili odbiti ponudu.

