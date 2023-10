Princ Petar o rađanju iz jajeta i osudi na smrt: 'Nakon zatvora u Bangkoku sve se promijenilo...'

Performans predstavlja novo rođenje koje je meni bilo jako potrebno 2022. godine, da ono ružnih sjećanja nakupljenih zadnjih par godina pretvorim u nešto svježe, lijepo, novo i opet posebno i osviješteno da uvijek kao i do sad mogu slobodno letjeti zemljom i paziti da mi nitko ne krade osmijeh s lica, ispričao nam je Princ Petar 23 kojega su gledatelji ispred malih ekrana mogli gledati u posljednjoj audicijskoj emisiji 'Supertalenta'. Gledateljima je poznat još od ranije, a bio je i pobjednik 'Večere za 5'.

Od samog početka, umjetnik i performer Petar Dugandžić iz Grožnjana je bio misteriozan. Započeo je tako što je pomutnju u publici i među žirijem izazvala postavljena zlatna skulptura u obliku jajeta pa su svi pogađali što je unutra. Njegov nastup nosio je naziv ponovnog rađanja iza kojeg stoji posebna priča.

- Ja bih rekao da je moj najveći talent volja za životom. Igrom slučaja, ne mojom krivicom, meni je bila prepisana smrtna kazna u inozemstvu gdje sam živio, boravio i radio. Situacija je bila jako opasna i kompleksna, ali jedna neustrašiva žena je uspjela sastaviti cijeli plan spašavanja i vraćanja mene uopće u Hrvatsku što me zavijek promijenilo - rekao nam je.

Foto: Nova Tv

Poruka je iza performansa, kaže, jako kompleksna, ali opet s druge strane sasvim jasna.

- Ukazuje na tu činjenicu kako je između života i smrti tanka linija, poput placente koju poznajemo i prije nego udahnemo zrak i prvi put ugledamo ovaj svijet - ispričao nam je Petar te dodao da se u show prijavio zbog kreativnog izazova.

Foto: RTL

Za sebe kaže da je drugačiji od drugih kandidata.

- Svi smo mi drugačiji jedni od drugih i u tome jest ljepota ove emisije, samo ja sam to napravio na svoj umjetnički originalan način kao i uvijek do sad. Prvi sam koji je prikazao čin rođenja kroz motiv i oblik jajeta i to me je već nekako poprilično izdvojilo od mase kao i skladba koju sam izabrao za zlatno jaje. Svi mi imamo neku priču i mislim da nas priče o nama samima čine drugačijima - objasnio je umjetnik.

Foto: Miranda Legovic

Petar je, kaže nam, bio i žrtva zlostavljanja te mu se dogodio domino efekt loših iskustava.

- Maltretiranje u osnovnoj pa u srednjoj, pa sam zatvor u Bangkoku pa kada sam se vratio sam trpio mobing na radnom mjestu gdje sam još slomio i stopalo - sve je to utjecalo na moj tempo stvaranja kao umjetnik. U konačnici me sve to i inspiriralo. Nekada se lakše ponovno roditi nego neke stvari prebroditi - priznao nam je te otkrio tko mu je najveća podrška:

- Kada bih morao izdvojiti jedno ime baš bilo bi to Zorica koja me je naučila da pričanje o traumama te same traume, čini nas samima manje traumatičnim, a sigurno sam imao i tu podršku svoje uže publike koja me prati već godinama po društvenim mrežama - čmelice.

Foto: Miranda Legovic

Sve je to, kaže nam, promijenilo njega i njegovo umjetničko stvaralaštvo.

- Sada želim ukazati na važnost pčela za eko sustav i nas same, postao sam puno više ozbiljniji u poruci koju želim ostaviti iza sebe i čaroliju osmjeha na licu, ljubavi u srcu i hrabrosti u umu. Biti zahvalan je dar, a opraštanje vrlina. U svoje šareni svijet stvaranja sada sam uveo i malo realnosti - rekao je Petar za kraj te dodao da sada zna imati i nastupe na temu 'Stop nasilju'.