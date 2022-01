Nasljednik britanske krune, princ Charles (73), svjestan je važnosti stočarstva za opstanak britanske ekonomije, pa nerijetko obilazi uzgajivače stoke i zalaže se za njihovo izdašno financiranje.

POGLEDAJTE VIDEO

No uskoro ćemo ga vidjeti u malo ležernijem izdanju. Britanska televizijska mreža ITV, poznatija kao Channel 3, pokrenula je reality show o životu aristokratskih obitelji. Skloni humoru, reality su nazvali “Keeping Up With Aristocrats”, što neodoljivo podsjeća na show “Keeping Up With Kardashians”, o najpoznatijoj američkoj obitelji.

U jednoj od epizoda realityja pojavit će se i princ Charles. Pomoći će prijatelju, lordu Geraldu Bernardu Fitzalane-Howardu (59), da kupi kravu na prestižnom poljoprivrednom sajmu. Geraldova supruga, lady Emma, parodirala je Kardashiane pa je, spazivši princa i njegovu pratnju, počela euforično vikati: “O, moj Bože! Vidite li tko je ovdje? Princ Charles! O, Bože!”

Princ Charles prišao je lordu Geraldu i pitao ga hoće li stvarno kupiti kravu, a ovaj mu oduševljeno odgovara:

- Jesam, već jesam.

Charles se pokazao kao dobar poznavatelj pasmina pa je nastavio s pitanjima.

- Jesi shorthorn ili longhorn - pitao je princ, a riječ je o pasminama krava kratkih i dugih rogova. Lord Gerald je okrenuo na šalu.

- Pokušavam biti dugorog, ali sam kratkorog. Bar tako mislim - odgovorio je lord princu, koji je nastavio zanimati se o sudbini kupljene krave.

- Gdje ćeš je držati?

- Tu smo blizu, živimo u Carlton Towersu i pokušavam stvoriti i proširiti krdo - kaže lord, koji je kravu platio 1000 funti, odnosno oko 9500 kuna.

Charles je često viđen gost na raznim stočnim sajmovima, a često posjećuje i farme. Od bivšeg premijera Tonyja Blaira zahtijevao je veću angažiranost i zastupao interese farmera. Zalagao se da im supermarketi što prije isplate za isporučeno meso. Također se zalagao da im se dopusti da prošire stočni fond.

Osim toga, poznato je da je Charles veliki ljubitelj sireva. Prošle godine posjetio je sajam stoke u Devonu i kušao sireve, a prilikom razgledanja krava ugazio je u kravlju balegu. Nezgoda je nasmijala okupljene, a predsjednica udruženja farmera ga je utješila.

- Mi kažemo da je to sreća - rekla je princu, koji se nije previše uzrujavao zbog ukrasa na cipeli.

Iako je pomalo neobično da se neki član kraljevske obitelji pojavljuje u reality showu, Charles je pristao jer će serijal prikazati svakodnevni život engleskih aristokrata i poslove kojima se bave da bi i dalje bili uvaženi članovi društva. Ipak, u ovoj cameo ulozi nije mu se pridružila njegova druga supruga, vojvotkinja od Cornwalla, Camilla Parker Bowles (74).

Charles očito slijedi primjer sina Harryja i njegove supruge Meghan Markle, koji su se odvojili od kraljevske obitelji prije dvije godine i počeli novi životu u Americi.

Oni su u rujnu 2020. potpisali višegodišnji ugovor s Netflixom vrijedan 100,000.000 dolara u kojem su se obvezali na snimanje dokumentaraca i dokumentarnih serija, ali i igranih filmova. Harry i Meghan tad su najavili da planiraju proizvoditi informativni, ali i, kako su rekli, “inspirativni obiteljski program”, a da su Netflix odabrali zbog gledateljske publike koja se broji u stotinama milijuna.