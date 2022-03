Princ William i Kate Middleton donose promjene u monarhiju: 'Ovo nije kritika kraljici, ali...'

Princ William (39) i vojvotkinja Kate Middleton (40) nakon posjeta Karibima, gdje su ih dočekali brojni prosvjedi usmjereni prema kraljevskoj obitelji, odlučili su promijeniti način na koji je do sada djelovala monarhija, piše The Sun.

William planira veliku promjenu kraljevskog osoblja i odbaciti zastarjele ideje jer želi dokazati da nije razmaženi princ. Vojvoda i supruga Kate planiraju odbaciti kraljevsku mantru 'Nikad se ne žali, nikad ne objašnjavaj' u budućnosti.

Također, princ William planira imati oko 70 pomoćnika manje kada naslijedi Charlesa (73) na mjestu princa od Walesa. Bit će i kraćih, samostalnih putovanja kao što je Katein nedavni posjet Kopenhagenu u Danskoj, umjesto velikih i dugih turneja.

- Princ je stajališta da su za njega gotovi dani u kojima se, poput oca i bake, jedan član kraljevske obitelji nikada ne smije žaliti. Jasno je da neće imati redovita javna obraćanja javnosti, no isto tako smatra da monarhija mora, kada ima nešto reći, to i izreći. Ovo nije njegova kritika kraljici. Dapače, on joj se divi jer je puno toga od nje naučio, no isto gleda naprijed, prema onome kako će sve izgledati za 40 godina. On želi da monarhija i dalje bude ujedinjujuća snaga, da premosti jaz. On sluša ljude, uistinu ih sluša, i ima jasnu viziju budućnosti. Želi preuzeti uspjeh svoje bake i nastaviti graditi na njemu svoj put - opisao je prijatelj obitelji.

Vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea smatraju da se monarhija mora modernizirati i prilagođavati društvu, ako želi opstati što dulje. Budući kralj i kraljica morali su se na turneji po Karibima 'očistiti od grijeha' svojih predaka.

