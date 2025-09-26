Obavijesti

O TEŠKOM PERIODU

Princ William iskreno: 'Bile su to dvije najteže godine ikad...'

Piše Marinela Mesar,
Britain's Prince William and Catherine, Duchess of Cambridge, visit Pakistan | Foto: pool/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

William je detalje o svemu kroz što je prošla njegova obitelj otkrio u posebnoj seriji Eugena Levyja. Otkrio je i da su mu protekle dvije godine bile najgore

Princ William otvoreno je progovorio o najtežem periodu ikad. Naime, William je otkrio detalje kroz što je njegova obitelj prolazila u posljednje dvije godine. Inače, Princ William pojavit će se u nadolazećoj posebnoj epizodi serije Eugena Levyja pod nazivom 'Živjeti kraljevskim životom u Velikoj Britaniji'. 

Marlow: William i Kate pridružili se vježbanju mentalne kondicije za sportaše
Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Na početku serije zvijezda serije Shitt's Creek dolazi u Veliku Britaniju, te odlazi u obilazak Londona. 

NATJECATELJSKI DUH Princ William i Kate Middleton u sportskim ulogama: Obilježili Svjetski dan mentalnog zdravlja
- Nikad se nisam osjećao kao veći turist - kaže Levy na početku.

No, za razliku od običnih turista, Levy dobiva kraljevski poziv od samog princa Williama da ga posjeti u obližnjem dvorcu Windsor. "Pružamo ovu uslugu svima. Svugdje nudimo personalizirane ture", našali se William, vodeći Levyja po dvorcu. 
OBLJETNICA DANA D Prvi govor Charlesa nakon dijagnoze: Camilla zaplakala, a okupljene pozdravio i William...
Nakon toga William i njegova supruga Kate Middleton šetaju uz njihova crnog koker španijela Orla, dok Levy Williama upita što radi kod kuće u slobodno vrijeme. "Spavam. Kad imaš troje male djece, san je važan dio života", našali se princ. Također, u jednoj od scena William i Levy sjede u lokalnom pubu, gdje William govori o svojim problemima tijekom posljednjih godina, u kojima su i njegovoj supruzi i ocu, kralju Charlesu, dijagnosticirani tumori.

- Rekao bih da su 2023. i 2024. bile najteže godine ikad. Znate, život je poslan da nas testira, a sposobnost prevladavanja toga je ono što nas čini onime što jesmo - priznaje princ.

KRALJEVSKA OBITELJ Princ William javio se prvi put na Instagramu nakon Kateine dijagnoze: Zbunio je objavom...
Podsjetimo, William i Kate zajedno imaju troje djece, sinove princa Georgea (12) i princa Louisa (7) te kći princezu Charlotte (10). Inače, princeza je dijagnozu bolesti otkrila u ožujku 2024., kada je potvrdila da je tumor u stanju remisije. Od tada se Kate vratila mnogim svojim kraljevskim dužnostima, a u srpnju je i progovorila o svom životu nakon što je završila liječenje.  

