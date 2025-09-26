Princ William iskreno: 'Bile su to dvije najteže godine ikad...'

Princ William otvoreno je progovorio o najtežem periodu ikad. Naime, William je otkrio detalje kroz što je njegova obitelj prolazila u posljednje dvije godine. Inače, Princ William pojavit će se u nadolazećoj posebnoj epizodi serije Eugena Levyja pod nazivom 'Živjeti kraljevskim životom u Velikoj Britaniji'.

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Na početku serije zvijezda serije Shitt's Creek dolazi u Veliku Britaniju, te odlazi u obilazak Londona.

- Nikad se nisam osjećao kao veći turist - kaže Levy na početku.

No, za razliku od običnih turista, Levy dobiva kraljevski poziv od samog princa Williama da ga posjeti u obližnjem dvorcu Windsor. "Pružamo ovu uslugu svima. Svugdje nudimo personalizirane ture", našali se William, vodeći Levyja po dvorcu.

Nakon toga William i njegova supruga Kate Middleton šetaju uz njihova crnog koker španijela Orla, dok Levy Williama upita što radi kod kuće u slobodno vrijeme. "Spavam. Kad imaš troje male djece, san je važan dio života", našali se princ. Također, u jednoj od scena William i Levy sjede u lokalnom pubu, gdje William govori o svojim problemima tijekom posljednjih godina, u kojima su i njegovoj supruzi i ocu, kralju Charlesu, dijagnosticirani tumori.

- Rekao bih da su 2023. i 2024. bile najteže godine ikad. Znate, život je poslan da nas testira, a sposobnost prevladavanja toga je ono što nas čini onime što jesmo - priznaje princ.

Podsjetimo, William i Kate zajedno imaju troje djece, sinove princa Georgea (12) i princa Louisa (7) te kći princezu Charlotte (10). Inače, princeza je dijagnozu bolesti otkrila u ožujku 2024., kada je potvrdila da je tumor u stanju remisije. Od tada se Kate vratila mnogim svojim kraljevskim dužnostima, a u srpnju je i progovorila o svom životu nakon što je završila liječenje.