William je detalje o svemu kroz što je prošla njegova obitelj otkrio u posebnoj seriji Eugena Levyja. Otkrio je i da su mu protekle dvije godine bile najgore
Princ William iskreno: 'Bile su to dvije najteže godine ikad...'
Princ William otvoreno je progovorio o najtežem periodu ikad. Naime, William je otkrio detalje kroz što je njegova obitelj prolazila u posljednje dvije godine. Inače, Princ William pojavit će se u nadolazećoj posebnoj epizodi serije Eugena Levyja pod nazivom 'Živjeti kraljevskim životom u Velikoj Britaniji'.
Na početku serije zvijezda serije Shitt's Creek dolazi u Veliku Britaniju, te odlazi u obilazak Londona.
- Nikad se nisam osjećao kao veći turist - kaže Levy na početku.
- Rekao bih da su 2023. i 2024. bile najteže godine ikad. Znate, život je poslan da nas testira, a sposobnost prevladavanja toga je ono što nas čini onime što jesmo - priznaje princ.
Podsjetimo, William i Kate zajedno imaju troje djece, sinove princa Georgea (12) i princa Louisa (7) te kći princezu Charlotte (10). Inače, princeza je dijagnozu bolesti otkrila u ožujku 2024., kada je potvrdila da je tumor u stanju remisije. Od tada se Kate vratila mnogim svojim kraljevskim dužnostima, a u srpnju je i progovorila o svom životu nakon što je završila liječenje.
