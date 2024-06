Prvi govor Charlesa nakon dijagnoze: Camilla zaplakala, a okupljene pozdravio i William...

Kralj Charles pozvao je danas Britance da ne zaborave 'službu i žrtve' heroja Dana D u svom prvom javnom govoru otkako mu je dijagnosticiran rak. On se pridružio Williamu, princu od Walesa te vodećim britanskim političarima i veteranima na velikom događaju u Portsmouthu povodom obilježavanja 80. godišnjice Dana D.

- Priče o hrabrosti, otpornosti i solidarnosti koje ste slušali danas i kroz naše živote ne mogu nas ne dirnuti, nadahnuti i podsjetiti na ono što dugujemo toj ratnoj generaciji koja se sada tragično smanjuje - rekao je kralj Charles u svom govoru, navodi Daily Mail.

D-Day 80th anniversary | Foto: Andrew Matthews

- Naša je privilegija čuti to svjedočanstvo, ali naša uloga nikako nije pasivna. Naša je dužnost osigurati da mi i buduće generacije ne zaboravimo njihovu službu i njihovu žrtvu u zamjeni tiranije slobodom - dodao je.

Kralj Charles izašao je na pozornicu uz svoju suprugu, kraljicu Camillu. Govorio je o svom 'dubokom divljenju i poštovanju' prema sudionicima te važne bitke.

Uvodno obraćanje održao je princ od Walesa, William koji je govorio o obiteljima koje su 'gledale svoje voljene kako idu u bitku'.

- Uvijek ćemo se sjećati onih koji su služili i onih koji su im mahnuli. Majke i očevi, braća i sestre, sinovi i kćeri koji su gledali svoje voljene kako odlaze u bitku, nesigurni hoće li se ikada vratiti. Danas se sjećamo hrabrosti onih koji su prešli ovo more da oslobode Europu. Oni koji su osigurali uspjeh operacije Overlord. I oni koji su čekali njihov siguran povratak - kazao je princ William u svom govoru.

Commemorative event for the 80th anniversary of D-Day, in Portsmouth | Foto: Jack Hill

William je pročitao i dirljivo pismo kapetana Alastaira Bannermana kojeg je uputio supruzi, a napisao ga nekoliko sati prije iskrcavanja.

Britanski premijer Rishi Sunak pročitao je obraćanje britanskog feldmaršala Montgomeryja koje je uručeno trupama uoči iskrcavanja.

Bivši pripadnik Kraljevske mornarice Eric Bateman prisjetio se svog iskustva na plaži Utah. Opisao je kako se moglo 'pješačiti preko La Manchea' jer je bilo puno brodova uključenu u invaziju.

Commemorative event for the 80th anniversary of D-Day, in Portsmouth | Foto: Dylan Martinez

Odao je i počast svojim palim suborcima te se prisjetio prijatelja kojeg je izgubio prije 80 godina.

- Toliko muškaraca i žena, uključujući mog dragog prijatelja Freda, pridružilo mi se, ali nažalost nikada se nisu vratili - rekao je Bateman.

Njegovo prisjećanje ganulo je kraljicu Camillu i kralja Charlesa koji nisu mogli suspregnuti suze.