Princ William na meti kritika: Nije došao u Australiju podržati nogometašice na Svjetskom

Britanska kraljevska obitelj čest je gost na sportskim događanjima, a nije tajna i da su veliki ljubitelji tenisa i nogometa. Princ William (41) je predsjednik Engleskog nogometnog saveza, no zbog posljednjeg događaja našao se na meti kritičara.

U Australiji je održano Svjetsko prvenstvo u ženskom nogometu, a princ kao predsjednik Saveza nije otputovao na finale u kojem su se engleske nogometašice borile protiv španjolske momčadi za prvo mjesto.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Lionesess, šaljem vam dobre želje i sreću za sutrašnju utakmicu. Žao nam je što ne možemo biti s vama uživo - rekao je William uz video koji je kraljevska obitelj podijelila na Twitteru.

Foto: Luca Ghidoni

William je uz kći Charlotte poželio sportašicama puno sreće te uputio ispriku zbog nedolaska, no nije se 'izvukao' od negativnih komentara koji navode da je na ovaj način pokazao svoj stav prema statusu žena u sportu.

Korisnici društvenih mreža sigurni su da bi William otišao u Australiju da je riječ o muškom nogometnom prvenstvu, no da ne mari toliko za ženski, kako su pisali.

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Kritike su još glasnije zbog toga što je španjolsku reprezentaciju podržala njihova kraljica Letizia te je u Australiju stigla sa 16-godišnjom kćeri Sofijom i zajedno su navijale na stadionu.

Međutim neki stručnjaci tvrde da je izostanak princa Williama stvar protokola, kako piše The Guardian.

S obzirom na to da kralj Charles III. još uvijek nije posjetio Australiju, navodno bi Williamov posjet mogao dovesti do diplomatskih komplikacija. Uz to, neki tvrde da je ekološki osviješten princ navodno zabrinut za ugljični otisak koji bi ostavio tijekom 19-satnog leta iz Londona.