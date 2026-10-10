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NEUGODNA SITUACIJA

Princa Harryja su navijači izviždali na ragbijaškoj utakmici

Piše Magdalena Mucić,
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Princa Harryja su navijači izviždali na ragbijaškoj utakmici
Foto: Aaron Chown
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Princ Harry je pio pivo i pratio utakmicu između Leicestera i Gloucestera kada ga je kamera prikazala na velikom ekranu. Dio navijača nije bio zadovoljan njegovom prisutnošću...

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Navijači na ragbi utakmici izviždali su princa Harryja kada se pojavio na velikom ekranu na stadionu. Po pisanju AFP-a, Harry je pio pivo i pratio utakmicu između Leicestera i Gloucestera u društvu Andree Pinchen, izvršne direktorice Leicester Tigersa, kada se pojavio na velikom ekranu na stadionu. Dio gledatelja reagirao je zvižducima, nakon čega su kamere televizijske mreže TNT prebacile kadar.

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Foto: Yaroslav Sabitov/PRESS ASSOCIATI

- Čuju se zvižduci, potvrdio je komentator TNT-a Nick Mullins. Dio britanske javnosti zamjera Harryju što je sa suprugom Meghan Markle 2020. odstupio od kraljevskih dužnosti te javno govorio o problemima u kraljevskoj obitelji. Nedavno su se Harry i Meghan s djecom vratili u Ujedinjeno Kraljevstvo, nakon šest godina života u Kaliforniji. Prema pisanju medija, jedan od razloga bio je i želja da Harry bude bliže ocu, koji se trenutačno liječi od raka. Iako je kralj Charles ljetos ugostio Harryja, suprugu i djecu, princ William navodno se još uvijek nije vidio s bratom.

Zbog zategnutih odnosa, Harry i Meghan Božić neće slaviti s obitelji. Izvor je ekskluzivno za Page Six rekao da vojvoda i vojvotkinja od Sussexa ne planiraju pridružiti se Charlesu, Williamu i ostalim članovima obitelji na tradicionalnom božićnom okupljanju u Sandringhamu zbog zategnutih odnosa. Navodno žele izbjeći moguće neugodne susrete tijekom blagdana. 

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