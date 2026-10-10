Princ Harry je pio pivo i pratio utakmicu između Leicestera i Gloucestera kada ga je kamera prikazala na velikom ekranu. Dio navijača nije bio zadovoljan njegovom prisutnošću...
Princa Harryja su navijači izviždali na ragbijaškoj utakmici
Navijači na ragbi utakmici izviždali su princa Harryja kada se pojavio na velikom ekranu na stadionu. Po pisanju AFP-a, Harry je pio pivo i pratio utakmicu između Leicestera i Gloucestera u društvu Andree Pinchen, izvršne direktorice Leicester Tigersa, kada se pojavio na velikom ekranu na stadionu. Dio gledatelja reagirao je zvižducima, nakon čega su kamere televizijske mreže TNT prebacile kadar.
- Čuju se zvižduci, potvrdio je komentator TNT-a Nick Mullins. Dio britanske javnosti zamjera Harryju što je sa suprugom Meghan Markle 2020. odstupio od kraljevskih dužnosti te javno govorio o problemima u kraljevskoj obitelji. Nedavno su se Harry i Meghan s djecom vratili u Ujedinjeno Kraljevstvo, nakon šest godina života u Kaliforniji. Prema pisanju medija, jedan od razloga bio je i želja da Harry bude bliže ocu, koji se trenutačno liječi od raka. Iako je kralj Charles ljetos ugostio Harryja, suprugu i djecu, princ William navodno se još uvijek nije vidio s bratom.
Zbog zategnutih odnosa, Harry i Meghan Božić neće slaviti s obitelji. Izvor je ekskluzivno za Page Six rekao da vojvoda i vojvotkinja od Sussexa ne planiraju pridružiti se Charlesu, Williamu i ostalim članovima obitelji na tradicionalnom božićnom okupljanju u Sandringhamu zbog zategnutih odnosa. Navodno žele izbjeći moguće neugodne susrete tijekom blagdana.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+