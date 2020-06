Prince je volio štikle i šarenu odjeću, danima nije spavao, a šuka se kako je operirao i kuk

<p>Prošle su više od četiri godine otkako nas je napustio jedan od najutjecajnijih glazbenika svih vremena - <strong>Prince</strong>. Danas bi ovaj američki kantautor slavio 62. rođendan. </p><p>Preminuo je nakon što mu je par dana prije smrti pozlilo u privatnom zrakoplovu kojim je putovao na koncert. Rezultati testova s obdukcije pokazali su da je glazbenik, kako se i nagađalo, umro od predoziranja tabletama protiv bolova. Njegova je vila bila prepuna lijekova protiv bolova i recepata na tuđe ime. Srce mu je stalo jer si je ubrizgao opijat 50 puta jači od heroina. Neki recepti glase na njega, no na većini su izmišljena imena ili imena njegovih tjelohranitelja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Prince se u početku bavio žanrovima poput funka i soula, ali s vremenom su ga počeli inspirirati i jazz, rock i hip-hop. Zahvaljujući svom prepoznatljivom glazbenom stilu, Prince je tijekom 40-godišnje glazbene karijere prodao više od 100 milijuna albuma. </p><p>Njegovao je imidž misteriozne zvijezde, koji su fanovi poštivali. Rijetko je davao intervjue, što je ostavilo velik prostor za razne glasine, a čak je i sam Prince priznao da je u mnogim prilikama zadirkivao novinare krivim ili nepotpunim informacijama jer je htio da se fokusiraju na glazbu. Ekscentrične promjene imena, neobični nastupi i jedinstven izgled pridonijeli su mitovima o ovom glazbeniku. No, možda najviše iznenađuje što su neke od najpretjeranijih priča zapravo istinite.</p><h2>1. Nije spavao - istina</h2><p>Prince je bio opsjednut glazbom i neprestano je radio. Izdao je čak 39 albuma, ne uključujući kompilacije. Bio je toliko predan radu da je ponekad ostajao budan danima kako bi se u potpunosti posvetio glazbi. U intervjuu 1985. godine rekao je kako ne zna osobu koja može izdržati bez spavanja koliko i on te da je glazba ono što ga drži budnim.</p><h2>2. Bio je pripadnik Jehovinih svjedoka - istina</h2><p>Larry Graham, Princeov prijatelj i mentor, upoznao ga je s Jehovinim svjedocima 2001. godine. Prince je odlazio na sastanke Jehovinih svjedoka i, kao i ostali pripadnici, odlazio je od vrata do vrata i propovijedao.</p><h2>3. Nije vjerovao u vrijeme - istina</h2><p>Možda zvuči kao mit, no Prince je u više navrata objasnio teoriju da je vrijeme zapravo trik. U intervjuu za nizozemsku televiziju 1999. godine rekao je da je počeo istraživati tu ideju još 1984. godine. Objasnio je da su ljudi definirali vrijeme, no kako on nije obilježavao rođendane niti pratio datume, vjerovao je da on ima jedinstven doživljaj vremena.</p><h2>4. Operirao je kuk - nejasno</h2><p>Uz visoke pete i šarenu odjeću, štapovi za hodanje bili su dio Princeovog imidža od početka 90-ih godina prošlog stoljeća. No, 2005. godine počele su se javljati glasine da je to zbog problema s kukom. Šuškalo se da zvijezda planira operaciju, no nakon što se pridružio Jehovinim svjedocima odbio je ići na zamjenu kuka jer mu vjera nije dozvoljavala transfuziju. Drugi su opovrgavali ove glasine, ali kako Prince nije dao službenu izjavu, ovaj mit ostaje nejasan.</p><h2>5. Interijer njegove kuće bio je ljubičast - vjerojatno istina</h2><p>Ljubičasta boja Princeov je zaštitni znak. Nakon njegove smrti, Niagarini slapovi osvanuli su u ljubičastoj boji kako bi odali počast glazbeniku. Prince je navodno i interijer svog doma dao pobojati u ljubičasto. Ova priča pojavila se 2006. godine kada je Carlos Boozer, koji mu je iznajmio kuću u Los Angelesu, tužio Princea jer je "zidove kuće ukrasio ljubičastim prugama i simbolima ljubavi". No, tužba je odbačena. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>No, to nije sve. Njegova bivša supruga <strong>Mayte Garcia</strong> šokirala je napisima o detaljima svog teškog razvoda od slavnog pjevača u svojoj knjizi 'The Most Beautiful: My Life with Prince'. Do razlaza je došlo nakon što je par izgubio svog prvog sina šest dana nakon što je Garcia doživjela spontani pobačaj njihovog drugog djeteta, u trećem mjesecu trudnoće. Bio je to užasno težak razvod, a sve što je Garcia željela uzeti iz njihovog braka i od imovine bio je pepeo njihov sina Amiira, no nakon što su se razdvojili nikako nije mogla doći do svog bivšeg supruga. Potom su do nje došle užasavajuće vijesti.</p><p>- Napokon sam nešto čula, zajednička suosjećajna prijateljica me nazvala i rekla mi kako je čula nešto vrlo uznemirujuće. Prince je naredio asistentu da zapali u kući sve što ga podsjeća na mene i dijete, uključujući sve što se nalazilo u dječjoj sobi - Amiirov krevetić, igračke, odjeću, sve, čak i urnu... - otkrila je u knjizi.</p><p>Nakon toga je bila u stanju teškog šoka, razmišljajući o tome kako joj nije ostalo ništa da je podsjeća na sina. - Moje je cijelo tijelo preuzeo bijes. Osjećala sam se gnjevno i toksično dugo, dugo vremena - kaže Garcia. Otac ju je 60 dana kasnije odveo do odvjetničkog ureda gdje je potpisala papire kako bi pravno okončala brak. Na povratku je sebi u bradu neprestano ponavljala 'ovo je sranje'. Ipak, u knjizi se prisjeća i nekih ljepših uspomenama koje je popratila sa zajedničkim i nikad prije viđenim fotografijama iz desetljeća koje su proveli zajedno. Garcia je prvo bila Princeova plesačica, potom zaposlenik, a kasnije supruga. Pjevač je bio je presretan nakon što je Mayte rodila njihovog sina Amiira u listopadu 1996, osobito zato što su godinama pokušavali dobiti dijete.</p><p>No, sreća se ubrzo pretvorila u ogromnu bol nakon što je Amiir umro još kao beba od rijetkog genetskog poremećaja nazvanog Pfeifferov sindrom. Liječnici poremećaj nisu uočili za vrijeme trudnoće, tako da je par očekivao zdravog sina. Rodio se bez kapaka i anusa, ne plačući, a svakog su ga dana hranili preko cijevi i samo držali za ruku. Nakon što je liječnik predlagao neke zahvate koji mu mogu produljiti život, ali ne i dati mu kvalitetu života, Prince je bio taj koji je rekao 'moramo ga pustiti'. Prince je bio taj koji nije želio da Garcia odlazi na razna testiranja, iz svog uvjerenja kao Jehovinog svjedoka. On je utjehu pronalazio u drogi, a ona je i rezultirala njegovim preranim odlaskom.<br/> <br/> </p><p><br/> <br/> </p>