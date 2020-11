Prince priznao: 'Ne smeta mi što tata ima četiri žene. Djevojka se ne odbija, jer bi to bila uvreda'

Nigerijac koji osvaja simpatije u reality showu 'Farma', potječe iz afričke obitelji. Njegov tata ima četiri žene, što je kod njih običaj. Prince ga ne želi slijediti, jer vjeruje samo u jednu ljubav

<p>U reality showu 'Farma' odmah je na početku pažnju privukao Nigerijac <strong>Prince Wale Soniyiki </strong>(35). Već devet godina živi u Hrvatskoj, a u showu je nedavno progovorio o sebi i svojoj kraljevskoj obitelji iz koje potječe.</p><p>- U Africi imamo običaj, tako da moj tata, koliko znam, ukupno u svom životu ima četiri žene - rekao je Prince. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Najmlađa žena njegova 80-godišnjeg oca ima samo 20 godina, odnosno da je između njih čak 60 godina razlike. Takav se običaj njeguje u Yoruba narodu.</p><p>- Ljudi tamo najviše daju svoje punoljetne kćeri, koje su potpuno zrele za vjenčanje u neku dobru obitelj, koja je na dobrom glasu u<br/> zajednici, koja je bogata, ili slavna, jer žele da njihove kćer nose dobro obiteljsko prezime. Velika je čast kada se tvoja kćer uda u dobru obitelji i često se kćeri slažu, nije na prisilno, a nekad i sama djevojaka traži od obitelji da dogovore da ju udaju u određenu obitelj - objasnio nam je Prince.</p><p>Govori kako nema nikakvih kritika ili osuđivanja zbog toga, već samo poštovanje u zajednici.</p><p>- Često se puta dogodi da ako se moj tata, ili bilo tko drugi, ne može oženiti s nekom djevojkom, on može preporučiti svog sina, ili nekog dobrog momka iz obitelji da oženi tu djevojku. Nikada se djevojka ne vraća ili odbija, jer bi to bila uvreda obitelji djevojke - objašnjava nam dalje Nigerijac. </p><p>No Prince ne ide u tom smjeru. Za njega postoji samo jedna žena, jedna ljubav i jedan život. </p><p>- Ljudi me često pitaju imam li više žena. Svatko ima svoj izbor, a ja želim samo jednu ženu i da ona želi mene. Ja u to vjerujem. Običaj je običaj, ja nisam tu da ih ukidam. To je narodno pravo - kaže Prince.</p><p>No tako funkcioniraju samo bogati ljudi, a za one siromašne, kaže mladi Nigerijac, to nije pametno jer tamo nema socijalne pomoći.</p><p>- Nitko ne bi dao svoju kćer u siromašnu obitelji - kaže.</p><p>Njemu nikad nije smetalo što mu tata ima više žena. </p><p>- Mi naše roditelje gledamo kao Boga. Ako se obje strane vole, ako poštuju jedno drugo i ako ostalim, starijim ženama, nova žena ne smeta, onda ne smeta niti meni - rekao je Prince. </p><p>U Hrvatskoj je ljudima takav način života zanimljiv, nisu iznenađeni takvim običajem.</p><p>- Često čujem da puno stvari za koje sam rekao da su običaj u Africi, da su se već ovdje u Hrvatskoj nekada događale. Sada je to prošlost, tako da će se vjerojatno neki običaji pomalo izgubiti i u Africi - zaključio je Nigerijac.</p><p>No, kako je kazao, iako se možda jednoga dana vrati u Nigeriju i postane kralj, trenutno ga više zanima farmerski život u Hrvatskoj.</p>