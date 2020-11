Princ iz 'Farme' šokirao: Tata od 80 godina mi ima četiri žene, a jedna je mlađa čak 60 godina

<p><strong>Prince</strong> i <strong>Katarina</strong> u realityu 'Farma' boravak na obali iskoristili su za razgovor, a Prince se otvorio i odlučio podijeliti dosad nepoznate detalje o sebi i svojoj kraljevskoj obitelji iz koje potječe.</p><p>- U Africi imamo običaj, tako da moj tata, koliko znam, ukupno u svom životu ima četiri žene. Ja ne idem u tom smjeru. Jedna žena, jedna ljubav i jedan život koji želim živjeti - rekao je Prince koji je šokirao Katarinu otkrivši da najmlađa žena njegova 80-godišnjeg oca ima samo 20 godina, odnosno da je između njih čak 60 godina razlike.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>No, kako je kazao, iako se možda jednoga dana vrati u Nigeriju i postane kralj, trenutno ga više zanima farmerski život u Hrvatskoj, pa je tako Katarini otkrio neke planove: 'Moja cura želi živjeti na farmi, ali ja ne znam kako ću ja, jer moja cura sve radi i sve zna. I ja želim biti potpora, tako da svaki dan na farmi učim jer imam obećanje koje sam dao svojoj curi. Bit ću pravi farmer u budućnosti da bih mogao biti dobar tata i dobar muž'.</p><p>Dok su Prince i Katarina pričali o njegovoj kraljevskoj obitelji u Nigeriji te njihovim običajima, na drugoj strani imanja nastala je panika među farmerima koju su izazvali neobični zvukovi izvana. 'Zdenka se bila jako uspaničila i počela se derati usred noći prije dva dana, ali ovo sinoć… svi smo bili budni! Skamenili smo se, ja sam mislila da je potres', rekla je <strong>Maja</strong> koja je zvukove izvana usporedila sa zvukom kopita.</p><p>Dora je opisala da je to što ih budi noću poput nekog zloduha kojeg nikako ne mogu vidjeti jer već nestane dok se probude i dođu do prozora, a Maja je priznala da su se bojali otići na toalet: 'Svi smo bili budni, nikome se nije išlo. Ja sam tako još nekih sat i pol vremena svoj mjehur dovela do granica neizdrživosti, dok netko nije rekao da ide na WC. Onda je nas četvero išlo odjednom'. Farmeri razglabaju o tome što bi to moglo biti, a svi su odlučni u naumu da otkriju tko se šulja po farmi dok spavaju, no samo vrijeme će pokazati hoće li im uspjeti plan da razotkriju tajanstvene noćne posjetitelje.</p><p> </p>