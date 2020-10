Princeza Beatrice Edu Sheeranu mačem posjekla lice: 'Nikada se o tome nije javno progovorilo...'

Nikada o tome nismo javno govorili. Ljudi su znali reći da bih trebao lagati da to nije Beatrice učinila, već netko drugi. Ne lažem zbog toga što je netko idiot, rekao je menadžer Ed Sheerana

<p>Menadžer pjevača<strong> Eda Sheerana</strong> (29), <strong>Stuart Camp</strong>, rekao je kako nije čuo ni riječi od princeze <strong>Beatrice</strong> (32) nakon što je pjevaču mačem posjekla lice, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8811359/Ed-Sheerans-manager-discusses-Princess-Beatrice-sword-incident.html" target="_blank">Daily Mail</a>. Incident se dogodio na zabavi u dvorcu Windsor prije četiri godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ed je bio pozvan na večeru kao gost princeze Beatrice. Svi su sjeli, bilo ih je 20-ak, uključujući pjevača <strong>Jamesa Blunta</strong> (46) i njegovu suprugu <strong>Sofiju </strong>(37). Kako je noć odmicala, počeli su razgovori o počastima, a Blunt se našalio kako bi se volio okušati u viteštvu - započeo je menadžer priču.</p><p>Beatrice je potom u šali rekla kako to može srediti i donijela ceremonijalni mač. James je prihvatio šalu pa se spustio na koljena kao da je u Buckinghamskoj palači na prijemu kod kraljice.</p><p>- Princeza je držala mač iznad njega i rekla mu: 'Ustani, Sir James', baš kao što bi to učinila njezina baka. No pogrešno je procijenila težinu ili nešto. Umjesto da ga je lagano potapšala po ramenu, zamahnula je mačem, ne znajući kako je Ed točno iza nje - objasnio je menadžer čitavu situaciju.</p><p>Oštrica je pjevaču posjekla lice, a bila je udaljena samo nekoliko centimetara od njegova desnog oka, no ostao je smiren. </p><p>- Svi su bili šokirani, a Beatrice uzrujana. No Ed je rekao kako je to samo nezgoda - tvrdi Stuart.</p><p>U novom intervjuu za strane medije Camp je rekao kako je zbog tog nemilog događaja postao zaštitnički nastrojen. </p><p>- Nikada o tome nismo javno govorili. Ljudi su znali reći da bih trebao lagati da to nije Beatrice učinila, već netko drugi. Ne lažem zbog toga što je netko idiot - zaključio je menadžer.</p><p> </p><p> </p><p> </p>