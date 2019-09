Princeza Beatrice se zaručila za milijunaša: 'Uzbuđeni smo'

Britanska princeza Beatrice (30) zaljubila se u multimilijunaša Edoarda Mapellija Mozzija (34) kojega je upoznala prošle godine, a Buckinghamska palača dala je izjavu kako se par zaručio, pišu britanski mediji. Zaručili su se ranije ovog mjeseca, kada su proveli vikend u Italiji. Najavili su kako će vjenčanje biti sljedeće godine.

- Oboje smo uzbuđeni što zajedno krećemo u ovu životnu avanturu i jedva čekamo da se oženimo. Imamo toliko sličnih interesa i zajedničkih vrijednosti te znamo da će nam naredne godine biti pune ljubavi i sreće - rekla je princeza.

Foto: Instagram

Njezin otac, princ Andrew (59), na društvenoj mreži podijelio je s pratiteljima fotografije svoje kćeri i njezinog zaručničkog prstena. Roditelji njezinog zaručnika, Mapellija Nikki Williams-Ellis i Alessandro Mapelli Mozzi (68), ne kriju oduševljenje njihovim zarukama.

- Naša obitelj poznaje Beatrice većinu svog života. Ona i Edoardo su stvoreni jedno za drugo, dijele nevjerojatno jaku i sjedinjenu vezu. Njihov će brak samo ojačati tu vezu - složili su se.

