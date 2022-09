'Princeza Britney': Princ William zamalo odveo pop zvijezdu na spoj prije nego je upoznao Kate

Pop pjevačica Britney Spears (40) uživala je u romansi putem online poruka s princem Williamom (40) dok je još bila na vrhuncu slave, no te poruke nikada nisu ništa značile, piše The Sun.

Pjevačica je ranije govorila o razmjeni poruka sa najstarijim sinom kralja Charlesa III. (73) tijekom ranih 2000-ih. Voditelju britanske televizijske emisije Franku Skinneru ispričala je 2002. o njihovom prijateljstvu. Britney je tada imala 20 godina.

- Malo smo razmijenili e-mailove i trebao je doći negdje vidjeti me, ali nije išlo - rekla je Britney.

Voditelj je zatim upitao je li ju oduševio princ William na što je ona potvrdno odgovorila. U to vrijeme, časopis The Sun je izvijestio da je princ umjesto toga odlučio otići u lov na lisice.

U međuvremenu, kraljevski biograf Christopher Andersen ranije je podijelio detalje o Britneynom i Williamovom online razgovoru. U svojoj knjizi 'Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan' ispričao je kako su se 'pokušavali spojiti još kad su bili mladi'.

- Možda je bilo telefonskih razgovora, ali ne sjećam se da su se ikada uspjeli naći zajedno u tom razdoblju - napisao je Andersen.

Britney je u to vrijeme izlazila s kolegom pop zvijezdom Justinom Timberlakeom (41). William je u međuvremenu 2003. godine upoznao Kate Middleton (40), sadašnju vojvotkinju od Cambridgea. Par se vjenčao u travnju 2011. godine.

