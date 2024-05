Princeza Kate Middleton opet iza objektiva: Fotkala je kćer Charlotte koja slavi 9. rođendan

Princeza Charlotte danas slavi deveti rođendan. Tim povodom su njezini roditelji, princeza Kate Middleton (42) i princ William (41) već tradicionalno objavili njezin portret. U vunenoj vesti, majici i traper suknji namjestila se majici, koja se, kako piše Daily Mail, ponovno našla u ulozi fotografa.

Princess Charlotte birthday | Foto: Profimedia

Kate je ovim potezom pokazala kako ne planira odustati od tradicije, odnosno fotografiranja rođendanskih portreta svoje djece.

- Sretan 9. rođendan, princezo Charlotte - stoji u opisu fotografije na Instagramu uz zahvalu svima na lijepim željama.

Charlotte je drugo dijete princa Williama i princeze Kate. Rođena je u bolnici St. Mary‘s u Londonu 2015. i treća je u liniji za krunu, nakon oca, princa Williama i starijeg brata, princa Georgea. Slijedi ih njezin mlađi brat, princ Louis.

Royals During Appearance On The Buckingham Palace Balcony To Watch The Flypast After The Procession And The Coronation Of The New King And Queen At Westminster Abbey In London, UK | Foto: Profimedia/Pool

Charlotte, koju roditelji zovu Lottie, često su uspoređivali s kraljicom Elizabetom jer nevjerojatno sliče. Ipak, prijatelji kraljevske obitelji ističu kako je malena ista majka - odgovorna i voli se držati pravila.

Princess Charlotte to begin school | Foto: Aaron Chown/Press Association/PIXSELL

