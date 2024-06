Princeza Kate ponovno je stala iza objektiva: Pogledajte kakvu je fotku snimila za Williama

Princeza Charlotte (9) te prinčevi George (10) i Louis (6) emotivno su čestitali svom ocu, princu Williamu (41) Dan očeva. 'Volimo te, tata. Sretan Dan očeva, G, C & L', napisali su u nedjelju uz fotografiju koju je snimila njihova majka, princeza od Walesa Kate Middleton (42).

Kate je djecu i supruga fotografirala ranije ove godine na obali Norfolka, dok su zagrljeni gledali u more.

Ni princ William nije zaboravio čestitati Dan očeva svojem ocu kralju Charlesu (75). Tim je povodom podijelio fotografiju iz svog djetinjstva.

Kraljevska obitelj ovog se vikenda okupila na paradi Trooping the Colour u Londonu, koja je bila povodom rođendan kralja Charlesa. Kate se pojavila prvi put nakon što je prije šest mjeseci objavila da boluje od raka. Prvo su je fotografi snimili tijekom vožnje automobilom u društvu njezine obitelji, a nakon toga pozirala je s ostalim članovima obitelji i na balkonu Buckinghamske palače.

Trooping the Colour parade to honour Britain's King Charles on his official birthday, in London | Foto: Hollie Adams

U nedavnoj objavi otkrila je da oporavak dobro napreduje, ali nastavit će s preventivnom kemoterapijom.