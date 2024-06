Stručnjak za govor tijela otkrio u kakvom su odnosu princeza Kate Middleton i princ William

Princeza od Walesa Kate Middleton (42) u subotu se prvi put pojavila u javnosti nakon što je otkrila da ima rak. Bila je na paradi Trooping the Colour, kojom se slavi rođendan kralja Charlesa III. (75). Prvo su je fotografi snimili tijekom vožnje automobilom u društvu njezine obitelji, a nakon toga pozirala je s ostalim članovima obitelji i na balkonu Buckinghamske palače.

Fotografija na kojoj sa suprugom razmjenjuje zaljubljene poglede postala je viralna, a stručnjakinja za govor tijela Judi James otkrila je za Daily Mail u kakvom su odnosu.

- Najveći znak njihove uzajamne ljubavi dogodio se u trenutku kad su im se napokon sreli pogledi. Williamove oči i usne odavale su njegov unutarnji ponos i moguće olakšanje što njegova lijepa supruga ponovno stoji pokraj njega, dok mu je Kate, koja se do ovog momenta vidljivo opustila, uzvratila širokim osmijehom punim ljubavi - rekla je James.

Trooping the Colour | Foto: Profimedia

Nakon što je Kate početkom godine nestala iz javnosti, počelo se šukati da je William vara sa zajedničkom prijateljicom, markizom od Cholmondeleya Sarom Rose Hanbury.

William and Kate are joined by Rose Hanbury at Sandringham Church | Foto: Profimedia