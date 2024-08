Prinova u kraljevskoj obitelji! Objavili su ime i spol bebe...

Jordanski kralj Abdullah II i kraljica Ranija dobili su prvu unuku. Supruga njihovog sina Husseina, Rajwa, u subotu je rodila njihovo prvo dijete, a kćeri su dali ime Iman.

Na službenom Instagram profilu kraljevske obitelji objavljena je snimka Husseina od Jordana na kojem on drži novorođenče, dok u pozadini svira pjesma 'You Are My Sunshine'.

Ovo nije prva Iman u njihovoj obitelji, isto ime nosi teta novorođene curice, kćer kralja i kraljice Jordana. Dok je njezin otac prijestolonasljednik, malena Iman neće biti uključena u liniju nasljedstva jer je žensko. Prema ustavu zemlje, prijestolje je nasljedno prema dinastiji kralja Abdullaha Ibn Al-Husseina i prelazi preko muškaraca.

Princess Iman, born to her son Crown Prince Hussein (or Al Hussain), and Princess Rajwa, at King Hussein Medical Centre hospital, in Amman, Jordan

Hussein i Rajwa vjenčali su se u lipnju prošle godine. Na ceremoniji su bili uzvanici iz cijeloga cvijeta pa tako i princ William i princeza Kate. Kraljevska obitelj je na proljeće objavila da je nevjesta noseća.

- Kraljevski hašemitski sud sa zadovoljstvom objavljuje da Njihova Kraljevska Visočanstva prijestolonasljednik Al Hussein bin Abdullah II. i princeza Rajwa Al Hussein ovog ljeta očekuju svoje prvo dijete - naveli su u priopćenju.

Budući kralj i kraljica upoznali su se preko zajedničkog prijatelja, pisao je Vogue Arabia.

- Upoznao sam Rajwu preko starog prijatelja iz škole. Smatram se sretnikom jer se ne sreće svaki dan netko poput Rajwa - rekao je Hussein na forumu koji je organizirala Zaklada prijestolonasljednika krajem travnja 2023. godine.