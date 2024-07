Princ Harry otkrio vraća se li s Meghan u Britaniju: 'Opasno je, potreban je samo jedan čovjek'

Još uvijek je opasno i sve što je potrebno je jedan usamljeni glumac, jedan čovjek koji čita ove stvari da bi djelovao prema onome što je pročitao, komentirao je princ Harry (39) nezahvalnu situaciju o povratku njegove supruge Meghan Markle (42) u Ujedinjeno Kraljevstvo. Detalje oko zabrinutosti za sigurnost svoje obitelji iznio je u novom intervjuu za ITV-jev dokumentarac 'Tabloids on Trial', emitiran 25. srpnja.

- Bilo da se radi o nožu ili kiselini, što god da je, to su stvari koje me iskreno zabrinjavaju. To je jedan od razloga zašto neću vratiti svoju ženu u ovu zemlju - odlučno je rekao princ, prenio je People.

Foto: Reuters/PIXSELL/AyBurlachenko

Harry je ranije isticao da je svoj dom napustio radi ugrožene sigurnosti za obitelj. Prije dvije godine je Neil Basu, bivši šef protuterorističkog odjela Metropolitanske policije, rekao da su postojale prijetnje po pitanju života vojvotkinje od Sussexa.

- Imali smo timove koji su to istraživali. Ljudi su procesuirani zbog tih prijetnji - komentirao je tad Basu, prenosi People.

Meghan i Harry ostali su bez policijskog osiguranja nakon njegove objave da se povlači s dužnosti viših članova kraljevske obitelji. Izvršni odbor za zaštitu autorskih prava i javnih osoba (RAVEC) odbio je i prinčevu ponudu da pokrije troškove osiguranja, a sudac Visokog suda, Peter Lane, potvrdio je odluku od smanjenju njegove sigurnosti, na koju se Harry planira žaliti.

- Vojvoda ne traži povlašteni tretman, već poštenu i zakonitu primjenu vlastitih pravila RAVEC-a, osiguravajući da dobije istu pažnju kao drugi u skladu s vlastitom pisanom politikom RAVEC-a - rekao je pravni glasnogovornik, prenosi People.

The Invictus Games Foundation 10th Anniversary Service of Thanksgiving at St Paul’s Cathedral, in London | Foto: Toby Melville

U to vrijeme je princ iznio potrebu da policijsko osiguranje imaju njegova djeca, princ Archie i princeza Lilibet, 'kako bi se osjećali sigurno u rodnoj zemlji'.

- U.K. je moj dom i želim da se djeca osjećaju kao kod kuće jednako kao i gdje trenutačno žive u SAD-u - rekao je princ, koji je s obitelji preselio u Kaliforniju još 2020. godine.

- To se ne može dogoditi ako ne postoji mogućnost da budu sigurni dok su na britanskom tlu. Ne mogu svoju ženu izložiti opasnostima, a s obzirom na svoja života iskustva, nerado nepotrebno izlažem i sebe opasnosti - kazao je.