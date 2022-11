Pripremite maramice! Disney je objavio novu božićnu reklamu, kratka priča raznježit će sve...

Nastavno na božićne oglase koje su objavili u 2020. i 2021. godini, Disney je i za ove blagdane pripremio kratki animirani crtić koji će vas razniježiti i zasigurno dovesti u blagdanski duh. Ove godine tema crtića je dirljiva veza između članova obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ranije smo imali prilike po prvi puta vidjeti Lolu i unuku Nicole kako se zbližavaju za Božić prije nego što je Nicole odrasla, a njezina djeca Max i Ella su primili očuha Mikea u svoj dom.

Globalni Disneyjev oglas u 2022. godini podržava dugogodišnjeg parntera 'Make A Wish', a priča govori o najmlađoj kćeri Elli koja će se privikava na dolazak novog djeteta u obitelj.

Foto: YouTube

Djevojčica se prvo ljuti na trudnu majku što joj posvećuje manje pažnje i što se ne može s njom družiti kao prije. Njezino nezadovoljstvo razvija se kroz cijele blagdane posebice nakon što majka ode u bolnicu kako bi rodila. No, nakon što se majka vrati s bebom, Ella već prilikom prvog susreta s novim članom obitelji zaboravi na sve brige i pokloni mu svoju igračku.

Kroz reklamu se može čuti pjesma 'A Little More', koju je otpjevala Jessica Darrow, ekskluzivno za ovu produkciju. Naslov ovogodišnjeg crtića je 'The Gift' zbog poklona koji na kraju zbliži Ellu i novorođenče. Osim toga, naslov označava i posljednju reklamu koja će biti objavljena kao dio kampanje 'From Our Family To Yours', a koja podržava dobrotvornu dječju organizaciju 'Make A Wish'.

Foto: YouTube

Najčitaniji članci